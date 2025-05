Águilas Doradas hizo de las suyas, y se burló de Alfredo Morelos; "una salchipapa de búfalo"

En el juego que Águilas Doradas venció a Nacional 2-1, los 'dorados' volvieron a hacer de las suyas en las redes sociales, al burlarse de uno de los delanteros de los 'verdolagas'; le 'tiraron' un 'indirectazo'; el 'susodicho' es Alfredo Morelos.

El atacante nacido en Cereté, Córdoba, aunque volvió a marcar, no logró revertir la situación para su equipo que cayó derrotado en el gramado del Alberto Grisales y fue el centro de burlas.

Terminado el compromiso en el escenario deportivo del municipio de Rionegro, Águilas Doradas tomó con gracia el triunfo contra los dirigidos por Javier Gandolfi, y por medio de una publicación en sus plataformas digitales, hizo sentir la victoria con un polémico mensaje en forma de indirecta a Morelos Aviléz.

"¡Luego de jugarnos una final contra Atlético Nacional nos vamos a comer una salchipapa de búfalo en El Poblado!". "Victoria de oro de nuestro equipo 'Dorado' frente al 'Verdolaga'. ¡Esto es Águilas Doradas, carajoooo!", se leyó en la publicación.

¡Luego de jugarnos una final contra Atlético Nacional nos vamos a comer una salchipapa de búfalo en El Poblado! 😎🔥



Victoria de oro de nuestro equipo 'Dorado' frente al 'Verdolaga'. 🦅💛 ¡Esto es Águilas Doradas, carajoooo! ⚽🔥#UnaPasiónDoradoDeCorazón pic.twitter.com/iTUyTXwMwc — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) May 18, 2025

Publicidad

Recordemos que esto hace referencia a las polémicas declaraciones que dio el experimentado jugador, de 28 años, en el partido frente a Deportivo Cali, donde en aquella oportunidad también perdieron, pero por la mínima diferencia en el estadio de Palmaseca, aludiendo que los clubes se jugaban una final con Nacional.

"¿Sabes qué es lo que si me sorprende?, que todos los equipos con los que jugamos se quieren jugar una final, esa es la realidad que vivimos fecha a fecha", expresó el exRangers tras el duelo frente a los 'azucareros'.

Publicidad

"Los equipos se juegan siempre una final con nosotros.Atlético Nacional, tricampeón de Colombia siempre lo quieren emparejar en todos los sentidos, siempre vayamos a donde vayamos, vamos a trabajar con mucha humildad, la escancia que es Atlético Nacional", precisó el atacante del verde paisa.

“Los equipos se juegan siempre una final con nosotros. A Atlético Nacional, tricampeón de Colombia siempre lo quieren emparejar en todos los sentidos”.



👀 Las palabras del ‘Búfalo’ Morelos tras la derrota de Nacional ante el Cali. @JulianColla18 pic.twitter.com/mmLviynxCE — Toque Sports (@ToqueSports) April 21, 2025

Muchos de los internautas tildaron al jugador de 'agrandado' y soberbio tras estas declaraciones, y ahora, Águilas Doradas, no le perdonó estas palabras que le han traído múltiples burlas.

¿Por qué este partido no se jugó en El Campín como estaba presupuestado?

"El estadio de Rionegro sigue en estudios, y solo contamos con tribuna oriental; no hay razones de peso para que se negara el permiso. El argumento que nos da la policía (El Campín) es que no quieren conflictos con las barras, como ocurrió en el partido entre La Equidad y Nacional, es un argumento miserable; una medida paupérrima. Hay una gran decepción, la idea era darle bonificaciones a los jugadores con esta taquilla, pero no se dio, tocamos puerta a Itagüí y los directivos de Leones no permitió", argumentó máximo dirigente de Águilas Doradas, José Fernando Salazar, en charla con 'Jugada Maestra' que se transmite por Ditu.