Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Al DT Leonel Álvarez todos lo dan fuera del Bucaramanga; falta el comunicado oficial

Al DT Leonel Álvarez todos lo dan fuera del Bucaramanga; falta el comunicado oficial

La derrota de Bucaramanga frente a Águilas en Medellín fue el detonante que colmó la copa de los directivos del Bucaramanga, que ya habrían llegado a un acuerdo para la salida de Leonel Álvarez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
Comparta en:
Leonel Álvarez en uno de los partidos del Bucaramanga.
Leonel Álvarez en uno de los partidos del Bucaramanga.
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad