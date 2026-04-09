Al DT Leonel Álvarez todos lo dan fuera del Bucaramanga; falta el comunicado oficial

A falta de pocas fechas para conocer los ocho clasificados a la fase de eliminación directa de la Liga Betplay I del fútbol colombiano, los malos resltados han sacudido los cimientos de Atlético Bucaramanga, que marcha en la posición número 12 con 19 puntos y la derrota frente a Águilas Doradas mermó sus posibilidades de meterse entre los mejores del campeonato.

Por esa razón en las últimas horas se viene hablando en medios de la capital de Santander y a nivel nacional de la salida del entrenador Leonel Álvarez, con quien los directivos venían teniendo acercamientos para ver una fórmula para la dejación de su cargo al frente de los 'leopardos'. Al antioqueño los más recientes resultados se sellaron con derrotas, algo que trajo críticas de la prensa y comentarios en contra de parte de los hinchas, que tenían mayores expectativas en este primer semestre del año.

A esto hay que sumarle que los búcaros quedaron por fuera de la disputa de la Copa Sudamericana, al caer en partido único frente a América de Cali.

Ahora se espera que en las próximas horas se pueda dar el finiquito del contrato con Álvarez, con el fin de que el club haga oficial la decisión, que es un secreto a voces.



El periodista Jotas Mantilla publicó hace minutos en su cuenta de X que "claramente Leonel no dirige "Por ahora". Esperemos comunicado oficial. Puede que demore un poco. Mientras tanto lo único cierto "De Momento" es que Andrey Moreno estará al frente".

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En ese orden de ideas ha trascendido que desde el fin de semana anterior la dirigencia tenía la intención de tomar la decisión con el experimentado hombre del fútbol colombiano, pero el costo de la indemnización sería muy alto.

Aunque aún falta por confirmarse plenamente la noticia, de igual manera se ha especulado con que uno de los candidatos sería el uruguayo Pablo Peirano, quien dejó una aceptable imagen sentado en el banquillo de Santa Fe y que hasta hace unos meses dirigió al Nacional de su país.