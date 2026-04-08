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Gol Caracol  / "Millonarios en el juego aéreo en defensa es una coladera, tienen un déficit grande ahí"

"Millonarios en el juego aéreo en defensa es una coladera, tienen un déficit grande ahí"

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', tocaron el tema relacionado con la derrota 2-0 en su visita a O'Higgins, de Chile, en la primera fecha de la Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Millonarios perdió 2-0 con O'Higgins, en su debut en Copa Sudamericana.
Millonarios perdió 2-0 con O'Higgins, en su debut en Copa Sudamericana.
AFP.

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