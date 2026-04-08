"Millonarios en el juego aéreo en defensa es una coladera, tienen un déficit grande ahí"

Uno de los temas del fútbol colombiano este miércoles tiene que ver con la pobre presentación de Millonarios, que perdió 2-0 con el chileno O'Higgins de Rancagua, en la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Fabián Bustos no mostró su mejor cara y terminó sucumbiendo en el debut en el torneo internacional, que organiza la Conmebol.

En el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', Carlos de la Pava, Javier Hernández Bonnet, Norberto Peluffo, Javier Castell y Nelson Gallego le dieron una mirada al funcionamiento defensivo de los 'embajadores'.

"Andrés Llinás se nos quedó lamentablemente, nunca lo ve uno en puntica de pie para tratar de impulsarse, queda con el pie en el piso, hay un error de fundamentación tenaz", explicó Hernández Bonnet, mientras en la pantalla pasó la imagen del primer tanto de los chilenos, que anotó Ariel Castillo.

"Marcando por delante, no puede ser...El otro muchacho (Castillo) no le hizo nada, se le quitó y él se cayó. Increíble lo que pasa ahí", complementó Peluffo, observando la misma acción de juego. A esto, Gallego apuntó que "esas supuestas faltas, a nivel internacional no se las pitan. Esto acá, en el fútbol colombiano contra un equipo chico la dan" y complementó al decir que "debió perder por más goles, Millonarios en ningún momento manejó la pelota, la verdad que muy preocupante lo que pasó. Y O'Higgins, no sé cuántas estrellas tenga".



'El Mono' Peluffo también lanzó otra argumentación y así dijo que "en clubes nos nivelamos por lo bajo, no solamente por perder, sino por el juego. Estamos hablando de un equipo grande de Colombia contra un equipo media tabla de Chile, porque a nivel de selecciones si estamos por encima de Chile y de Perú".

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En medio de los conceptos, en el cierre del tema del tradicional equipo bogotano, nuestro director general comentó que "Millonarios es una coladera por arriba, es un déficit que tienen y que seguramente deberán trabajar. En el tiempo del 'profe' Bustos, les han hecho 6 goles por arriba".

Para los azules, lo que viene es el clásico frente a Santa Fe, del domingo 12 de abril, y contra Boston River, por la Sudamericana, el miércoles 15 de abril, en dos compromisos relevantes.

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