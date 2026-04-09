Goleador que pasó por América y Millonarios, afectado por paro campesino en Santander

Por estos días se están presentando varias movilizaciones en el país desde diferentes sectores y en el departamento de Santander se han concentrado los campesinos, quienes bloquearon varias vías, entre ellas la que conduce al Aeropuerto Internacional de Palonegro. En medio de este contexto, un reconocido exjugador con pasado en América de Cali y Millonarios tuvo que improvisar para tomar su vuelo a tiempo. ¡Le tocó caminar!

Se trata de Julián Téllez, actual panelista deportivo y goleador con la camiseta de los 'escarlatas' y los 'embajadores'. "Estamos caminando desde la subida de Girón a Lebrija para poder llegar al aeropuerto y poder viajar a Bogotá. Llevo más o menos 1,5 kilómetros", le contó 'El Matador', como es conocido, a los micrófonos de 'Blu Radio Santander'. Según el portal regional, las protestas de los campesinos son en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

"Estamos caminando desde la subida de Girón a Lebrija para poder llegar al aeropuerto y poder viajar a Bogotá": Julián Téllez, exjugador de Atlético Bucaramanga afectado por el bloqueo de campesinos en el peaje que protestan contra el IGAC #MañanasBlu pic.twitter.com/tRCFJcPR0N — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026

La carrera de Julián Téllez

A lo largo de su trayectoria disputó 250 partidos, en los que anotó 82 goles, para un promedio de 0,33 goles por encuentro, una cifra que refleja su capacidad ofensiva.

Su etapa más destacada se dio en América de Cali, club con el que jugó entre 1997 y 1999, además de un regreso en 2002. Allí acumuló 53 goles en 148 partidos, siendo el equipo en el que mayor continuidad y efectividad mostró. También tuvo pasos por Millonarios, donde registró 18 goles en 42 encuentros, y por Atlético Bucaramanga, donde inició su carrera.



En el ámbito internacional, tuvo un corto paso por Vélez Sarsfield en Argentina, mientras que en Colombia también vistió las camisetas de Deportivo Cali y Deportes Tolima, aunque con menor impacto en cuanto a cifras.

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En cuanto a títulos, Téllez logró conquistar la Categoría Primera B con Atlético Bucaramanga en 1995, y posteriormente la Categoría Primera A con América de Cali en la temporada 1996/97. A nivel internacional, fue campeón de la Copa Merconorte en 1999, también con el conjunto ‘escarlata’.