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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Goleador que pasó por América y Millonarios, afectado por paro campesino en Santander

Goleador que pasó por América y Millonarios, afectado por paro campesino en Santander

Se trata de un delantero colombiano que marcó época con sus goles, vistiendo la camiseta de América de Cali y Millonarios. Le tocó caminar para poder llegar a su destino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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América de Cali - 1999.
América de Cali - 1999.
COLPRENSA.

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