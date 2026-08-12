Alarmante video en Pereira; así quedó el estadio Hernán Ramírez Villegas, tras terremoto

El terremoto de magnitud 7.4 que padeció Colombia el pasado lunes 10 de agosto ha dejado cientos de personas fallecidas, miles de heridos y múltiples infraestructuras afectadas en ciudades como Cali, Quibdó, Manizales y Pereira. Y así, los escenarios deportivos no quedaron por fuera de tan grave contingencia. Si bien algunos presentaron grietas y caídas de lozas, otros presentan mayores afectaciones en sus estructuras.

Este miércoles, en redes sociales compartieron un video de las condiciones en las cuales quedó la zona de pasillos, salones médicos entre otros del estadio de Pereira. De esa forma, se aprecian paredes derrumbadas, ventanas destruidas, tuberías rotas y mucho más.

"Así está el Estadio Hernán Ramírez Villegas que sufrió fuertes afectaciones en sus corredores internos. La Alcaldía ha pedido que no se acerque al escenario", informó 'La Furia Matecaña', aunque las imágenes pertenecen a 'Portal UHP'.

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Esa radiografía levantó las alarmas dentro de los aficionados del fútbol colombiano, que aplazó varios partidos durante la presente semana. Sin embargo, el duelo Pereira vs. Jaguares, de la quinta jornada, no se programó para el fin de semana que viene teniendo en cuenta las contigencias del momento de desastre que vive Colombia.



El regreso de los jugadores del Pereira a la ciudad

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Los jugadores del Deportivo Pereira se encontraban en Barranquilla prestos a disputar el partido contra Junior por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. Sin embargo, como era de esperarse ante emergencias de este tipo, el evento deportivo fue cancelado por la Dimayor.

Dicho esto, la plantilla se encontraba muy preocupada por el reporte de sus familiares que se encontraban en Pereira. Por fortuna no pasó a mayores y todos están bien de salud. Eso sí, hicieron de todo para poder llegar a la ciudad y reencontrarse con sus seres cercanos.

De hecho, otra de las imágenes que se viralizó fue la del lateral derecho Walmer Pacheco, quien se fue a la calle para ayudar a la gente en las operaciones de rescate.

Así está el Estadio Hernán Ramírez Villegas que sufrió fuertes afectaciones en sus corredores internos. La Alcaldía ha pedido que no se acerque al escenario.



Video: Portal UHP pic.twitter.com/jIC66lnQYd — La Furia Matecaña | LFM (@LaFuriaMatecana) August 12, 2026