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Gol Caracol  / Neymar, entre la Copa Sudamericana con Santos y los rumores que lo acercan al Inter Miami

Neymar, entre la Copa Sudamericana con Santos y los rumores que lo acercan al Inter Miami

Santos de Brasil jugará este jueves por Copa Sudamericana y hay duda sobres la presencia de Neymar, puesto que se ha vincula para volver a formar el tridente con Lionel Messi y Luis Suárez.

Por: AFP
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Neymar Junior
Neymar Junior; jugador de la Selección de Santos FC
Getty Images

El Santos enfrenta este jueves al Macará ecuatoriano en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras se vincula a Neymar Jr con el Inter Miami, donde juegan dos viejos compañeros de su etapa en el FC Barcelona: Lionel Messi y Luis Suárez.

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El contrato de Neymar con el club brasileño vence el 31 de diciembre y el atacante, de 34 años, no ha dado pistas sobre su futuro. El diario deportivo español Marca publicó que el Inter Miami de la MLS norteamericana se presenta como alternativa, lo que tuvo eco en la prensa brasileña e internacional, si bien por ahora no hay ninguna confirmación oficial.

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Neymar, Messi y Suárez conformaron en el Barcelona uno de los mejores tríos de la historia, el famoso MSN. Ganaron juntos la Liga de Campeones de Europa y el Mundial de Clubes en 2015, entre otros títulos. Pero el Santos tiene preocupaciones más inmediatas, con el regreso a la Sudamericana y sus vacilaciones en el campeonato brasileño, en el que lucha por mantenerse en primera división.

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Comienza su cruce contra el Macará en casa, en el estadio Vila Belmiro, a las 19H00 locales (22H00 GMT). La vuelta será el jueves de la próxima semana en Ambato, a 2.600 metros de altitud.

"Neymar hace mucha falta"

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El camino del Santos en la Sudamericana ha sido irregular. Decepcionó en el Grupo D y terminó segundo, por debajo del Deportivo Recoleta paraguayo, debutante en las competiciones internacionales. Eso lo obligó a jugarse su cupo en octavos de final ante un rival repescado de la Libertadores, el Universidad Central de Venezuela.

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Y en el Brasileirão, donde el año pasado ya coqueteó con el descenso, el panorama es parecido. El Peixe perdió el domingo 2-0 como local ante el Athletico Paranaense y bajó a la 17º posición, en zona de descenso. Neymar estuvo ausente en el partido, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Neymar Jr, estrella brasileña del Santos.
Neymar Jr, estrella brasileña del Santos.
Santos.

"Hace mucha falta en todos los sentidos, técnica y emocionalmente, tanto al equipo como al aficionado", dijo el entrenador santista, Alexi Stival, Cuca. Ya Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil, de la que es máximo artillero con 80 goles. "Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar... Realmente no sé qué voy a hacer", dijo el jugador días atrás en una subasta benéfica organizada por su fundación en Sao Paulo.

Impulso

El Macará fue puntero invicto del Grupo A en la Sudamericana. Viaja a Brasil motivado por un resonante triunfo en el fútbol ecuatoriano: el sábado se impuso 2-1 como visitante ante el Barcelona de Guayaquil. Ocupa la segunda casilla en el campeonato doméstico, aunque lejísimos del líder, el Independiente del Valle, que tiene 20 puntos de ventaja con 24 jornadas disputadas.

Neymar en el Santos vs. Vasco da Gama.
Neymar en el Santos vs. Vasco da Gama.
Getty Images.

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Su técnico, el uruguayo Guillermo Sanguinetti, mostró respeto por el Santos. "Tiene muchos jugadores importantes, no solamente Neymar, aunque es quien tiene más renombre", declaró a la prensa. "No podemos cometer errores", subrayó. El ganador de esta eliminatoria se cruzará en los cuartos de final con el triunfador entre los brasileños Atlético Mineiro y Red Bull Bragantino.

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