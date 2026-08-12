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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En el mes de agosto no tendremos fútbol de la Liga Betplay en la ciudad de Manizales"

"En el mes de agosto no tendremos fútbol de la Liga Betplay en la ciudad de Manizales"

Poco a poco se van conociendo algunas determinaciones en ciudades del país como Manizales, que están afectadas por las consecuencias del terremoto del lunes pasado.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Estadio Palogrande.
Estadio Palogrande.
COLPRENSA.

Manizales fue otra de las ciudades de Colombia que se vio visiblemente afectada por el terremoto de magnitud de 7.4 que se presentó el pasado lunes 10 de agosto y que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Y en la capital de Caldas no cesan las labores de búsqueda y remoción de escombros en diferentes zonas de la ciudad, que quedó con miles de damnificados, al igual que como ha sucedido en Cali, Pereira y Quibó, más sus municipios cercanos.

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Este miércoles se conocieron las primeras declaraciones del secretario de deportes de Manizales con relación a las afectaciones del estadio Palogrande, por el evento sísmico que tiene al país en medio de una tragedia y con graves consecuencias.

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“Lo que si se acordó ayer en el PMU con el Presidente de la República y el alcalde de la ciudad es que infortunadamente en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional en nuestra ciudad. No es por el estadio, es porque todas las unidades de gestión del riesgo están enfocadas en apoyar a la ciudad, policía también, tenemos limitaciones", expresó Diego Fernando Espinosa hace pocos minutos en el programa 'Morningol', de 'As'.

El terremoto dejó grandes afectaciones en infraestructura.
El terremoto dejó grandes afectaciones en infraestructura.
colprensa.

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En ese aspecto, la Dimayor programó los partidos de la quinta fecha y se aplazó el duelo entre Once Caldas y Alianza Valledupar. El cuadro blanco tiene durante el presente mes un duelo más en su casa por Copa Betplay contra el cuadro vallenato el 19 y el 27 frente a Deportes Tolima.

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El funcionario Espinosa complementó que en Palogrande se han visto algunas grietas en camerinos, que son motivo de evaluación y seguimiento, al igual que el sistema de luces y otro del sistema de riego para la cancha que se destruyó.

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Ahora falta ver con el paso de las próximas semanas qué balance se va entregando y ver cuándo volverá a oficiar de local el Once Caldas, en el fútbol colombiano.

De otra parte, el martes pasado el que dejó unas palabras para enmarcar fue Hernán Darío Herrera, técnico del cuadro caldense, quien comentó en Win S. que "no quiero jugar, hasta que el grupo no esté bien. Si me tengo que ir del Once, me voy. Viendo tanta gente sufrir, no podemos dejar la gente tirada. Si me programan, no dirijo” .

Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas, en un partido de la Liga BetPlay I-2025
Hernán Darío Herrera, entrenador de Once Caldas, en un partido de la Liga BetPlay I-2025
AFP

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