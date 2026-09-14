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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 14 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 14 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY lunes 14 de septiembre del 2026, con acción en la Liga BetPlay II-2026 y buenos compromisos en el fútbol de Europa. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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América de Cali se enfrenta a Deportivo Pasto en la Liga BetPlay II-2026.
América de Cali se enfrenta a Deportivo Pasto en la Liga BetPlay II-2026.
Twitter de América de Cali

Este lunes, el calendario futbolero trae la conclusión de la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026 con el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto.

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Además, de buenos compromisos en el fútbol de Europa y en la Liga de Argentina.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, lunes 14 de septiembre del 2026:

Horario (COL)PartidoCompeticiónCanales de transmisión
11:30 a.m.Como 1907 vs. ParmaSerie A ItalianaDisney+ Premium
11:30 a.m.Torino vs. AS RomaSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
12:00 p.m.Gaziantep FK vs. FenerbahçeSuperliga TurcaDisney+ Premium, ESPN 5
1:45 p.m.Inter de Milán vs. UdineseSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN
2:00 p.m.Villarreal vs. Real BetisLaLiga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m.Leeds United vs. NewcastlePremier LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
3:30 p.m.Tigres FC vs. Bogotá FCTorneo BetPlayWin
5:00 p.m.Banfield vs. Barracas CentralPrimera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
5:00 p.m.Deportivo Riestra vs. LanúsPrimera División ArgentinaFanatiz, Disney+ Premium
5:45 p.m.Orsomarso vs. Atlético FCTorneo BetPlayWin
7:15 p.m.Instituto vs. Estudiantes RCPrimera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
8:00 p.m.América de Cali vs. Deportivo PastoLiga BetPlayWin

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