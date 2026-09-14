Partidos EN VIVO HOY 14 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes, el calendario futbolero trae la conclusión de la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026 con el partido entre América de Cali y Deportivo Pasto.
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Además, de buenos compromisos en el fútbol de Europa y en la Liga de Argentina.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, lunes 14 de septiembre del 2026:
|Horario (COL)
|Partido
|Competición
|Canales de transmisión
|11:30 a.m.
|Como 1907 vs. Parma
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|11:30 a.m.
|Torino vs. AS Roma
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|12:00 p.m.
|Gaziantep FK vs. Fenerbahçe
|Superliga Turca
|Disney+ Premium, ESPN 5
|1:45 p.m.
|Inter de Milán vs. Udinese
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 p.m.
|Villarreal vs. Real Betis
|LaLiga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p.m.
|Leeds United vs. Newcastle
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|3:30 p.m.
|Tigres FC vs. Bogotá FC
|Torneo BetPlay
|Win
|5:00 p.m.
|Banfield vs. Barracas Central
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|5:00 p.m.
|Deportivo Riestra vs. Lanús
|Primera División Argentina
|Fanatiz, Disney+ Premium
|5:45 p.m.
|Orsomarso vs. Atlético FC
|Torneo BetPlay
|Win
|7:15 p.m.
|Instituto vs. Estudiantes RC
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|8:00 p.m.
|América de Cali vs. Deportivo Pasto
|Liga BetPlay
|Win