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Gol Caracol  / ¿Ejemplo o escándalo? Admitieron error tras conceder el gol de Haaland en el clásico de Manchester

¿Ejemplo o escándalo? Admitieron error tras conceder el gol de Haaland en el clásico de Manchester

Horas después de la victoria de Manchester City sobre Manchester United, el Comité de Árbitros de la Premier League se pronunció sin tapujos sobre el gol del noruego Erling Haaland.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Erling Haaland, jugador del Manchester City.
Erling Haaland, jugador del Manchester City.
afp.

Pro Referees’, el comité de árbitros del fútbol inglés que supervisa la ‘Premier League’, entre otras competiciones, admitió este domingo un “error de juicio” al conceder el gol de Erling Haaland que dio la victoria este domingo al Manchester City contra el Manchester United, por la posición de fuera de juego de Enzo Fernández y su incidencia en la acción.

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Inicialmente, el árbitro Michael Oliver invalidó el gol por una posible posición de fuera de juego de Erling Haaland, que partió legalmente.

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Sin embargo, en el recorrido de la jugada, en el centro al área, sí está en fuera de juego Enzo Fernández, cuya intención es rematar el balón, antes de que llegue el balón al atacante noruego para empujar el 0-1 en el minuto 60 del choque en Old Trafford.

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"La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición de legal”, repasó un portavoz del organismo, según recogen diversos de comunicación ingleses.

“En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva”, abundó el citado comité.

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Pero, "sin embargo", añadió que, “en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”.

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‘Pro Referees’ también reveló que ha contactado con el Manchester United durante “esta noche” para “reconocer” lo que consideran “un error de juicio”.

“Se realizará una revisión del incidente”, agregó.

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