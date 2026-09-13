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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero; "este va a ser un equipo de machos en la cancha; jugar aquí no es fácil"

Alberto Gamero; "este va a ser un equipo de machos en la cancha; jugar aquí no es fácil"

El DT de Millonarios, Alberto Gamero, dio sus impresiones luego del triunfo 1-2 sobre Cúcuta Deportivo en el General Santander. El samario también generó un primer parte médico de Samuel Martín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de sept, 2026
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Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

Alberto Gamero generó sus impresiones de lo que fue el triunfo 1-2 de Millonarios, este domingo, contra Cúcuta Deportivo en el General Santander. El director técnico del azul bogotano fue certero en afirmar que era un triunfo que necesitaban. Dicho compromiso fue válido por la décima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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“Una victoria que la necesitábamos, enfrentamos a un rival aguerrido, que salió a buscar el triunfo porque también lo necesitaban. Dice uno en el argot del fútbol, terminamos sufriendo, y los últimos minutos fueron de pelotazos, nos defendimos bien por momentos, en el gol de ellos nos descuidamos. Este triunfo lo necesitábamos para posicionarnos mejor en la tabla y para seguir en la lucha, que es meternos dentro de los ocho”, dijo en primera instancia el timonel samario en charla con los medios de comunicación.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.
Foto oficial de Millonarios

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Otras declaraciones de Alberto Gamero:

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-  El estado de salud de Samuel Martín:

“Precisamente el médico iba para la clínica ahorita. Una conmoción cerebral lo que me ha manifestado el médico, le están haciendo unos exámenes, y Dios quiera que no sea nada grave, pero sí lo vi bastante mal a Martín”.

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-  El tema de los cambios:

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“Los cambios uno siempre lo hace para mejorar, yo creo que los que entraron, entraron a la perfección, a lo que uno quería; entraron a la dinámica del equipo. Hicimos los cambios para seguir sosteniendo al equipo, posicionales".

Acción de juego entre Cúcuta Deportivo vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Cúcuta Deportivo vs. Millonarios por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

-  Los aspectos a mejorar en la parte defensiva:

“En la parte defensiva, si bien al equipo no le hacía gol, lo que yo quiero es que el equipo entienda en lograr un equilibrio, en jugar en equilibrio, que el equipo sea corto y se defienda bien; que juegue bien. Pero en la parte defensiva también tenemos que ver cómo vamos a elaborar. Vamos a ir poco a poco, pero vamos bien”.

- Qué se lleva de este partido contra Cúcuta...

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"Que este equipo tiene que aprender a sufrir, tiene que aprender a guerrear. Me parece, que entre comillas, sufrimos y guerreamos, porque la parte futbolística ellos lo tienen. Este va a ser un equipo de hombres, de machos, en la cancha; eso me gustó mucho. Jugar aquí no es fácil, Cúcuta siempre ha sido una plaza difícil para todos los equipos".

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