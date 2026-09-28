Alberto Gamero dio pistas sobre Juan Guillermo Cuadrado; ¿titular o suplente contra Medellín?

Millonarios se enfrentará este martes 29 de septiembre a Independiente Medellín por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. Los 'embajadores' no conocen la derrota desde la llegada del Alberto Gamero y esperan dar el golpe a un 'poderoso' que llega con muchos altibajos. La noticia más importante sobre este duelo es la convocatoria de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los fichajes 'bomba' para este semestre del año.

Cuadrado no se ha estrenado con los azules por dos razones: primero, por una sanción que debía pagar de dos fechas por una expulsión con el Pisa, su último club, y segundo, por su acondicionamiento físico y adaptación al club.

Después de esa espera, Gamero no le dio más vueltas y lo incluyó en la lista de viajeros a Medellín. "Él esta feliz, así como también lo estamos nosotros. Dios quiera que comience ya la era con nosotros y nos pueda ayudar a lo que queremos", dijo de entrada en charla desde el aeropuerto Internacional El Dorado.

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Antes las lesiones de Carlos Sarabia y Samuel Martín, al samario le consultaron sobre si es posible ver a Cuadrado en esa posición. "Vamos a mirar, esas lesiones prácticamente se confirmaron hoy y ya miraremos donde ponerlo", respondió sin dar mayores detalles.



La pregunta que todos tienen es si el oriundo de Necoclí será titular y suplente, sin embargo, lo único seguro es que su estreno sí se dará en el Atanasio Girardot. "El viene trabajando tranquilo, está bien y los minutos que dispongamos seguramente le irá bien", agregó Gamero.

Por último, el entrenador de Millonarios dejó en claro que no se pueden confiar pese a los últimas presentaciones del Medellín que dirige Amaranto Perea. "Es un equipo que viene de perder en Barranquilla y que va a querer ganar en su casa", concluyó.

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Lo cierto es que será un juego especial para Cuadrado, no solo por su debut con el 'embajador', si no por el escenario y el rival. Cabe recordar que el jugador con pasado en Selección Colombia en el 2008 con la camiseta del Independiente Medellín.