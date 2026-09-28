Sebastián Oliveros salió del Tolima; ¿cuántos técnicos han salido en Liga Betplay II 2026?

Este lunes, el fútbol profesional colombiano tuvo una jornada convulsionada y no por cuenta de un partido si no por drásticas decisiones de algunos clubes. Deportes Tolima anunció la salida del director técnico Sebastián Oliveros luego del empate 2-2 con Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. Se convirtió en el octavo entrenador que pierde su cargo en la Liga BetPlay II-2026.

"Informamos a nuestra afición, medios de comunicación y opinión pública que:El profesor Sebastián Oliveros no continuará como director técnico de nuestro plantel. A él y a su cuerpo técnico les deseamos muchos éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan. Asimismo, anunciamos la llegada del profesor Luis Fernando Suárez Guzmán y de su cuerpo técnico, conformado por Iván Niño (preparador físico), Fabián Torres (asistente técnico) y el profesor Henry Rojas, quién se desempeñará como asistente técnico del equipo profesional.A todos ellos les damos la más cordial bienvenida como punta de lanza de esta TRIBU PIJAO.¡Vamos todos juntos una vez más!", se lee en la misiva de los 'pijaos'.

Tolima acumulaba cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria y marcha séptimo con 18 puntos, producto de cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. Oliveros había sido anunciado como entrenador del 'vinotinto y oro' el pasado 30 de junio luego de la inesperada salida de Lucas González a Atlético Nacional.

Publicidad

Uno de los golpes más fuerte fue la eliminación en octavos de final de Copa Libertadores 2026, tras perder la serie 4-1 con Independiente del Valle de Ecuador. Contando todas las competencias, Oliveros dirigió 13 partidos con un rendimiento del 51% (seis victorias, dos empates y cinco derrotas).



Dicho esto, ya son ochos los entrenadores que perdieron su cargo en lo que va de este semestre: Richard Páez (Cúcuta), Jonathan Risueño (Deportivo Pasto), Camilo Ayala (Alianza), Alfredo Arias (Junior), Fabián Bustos (Millonarios), Hernán Darío Herrera (Once Caldas), Hubert Bodhert (Jaguares) y Sebastián Oliveros (Tolima).

Ahora bien, en cuanto al nuevo timonel, Luis Fernando Suárez arriba con una amplia experiencia en clubes y en selecciones nacionales. El estratega de 66 años dirigió en Deportivo Pereira, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Aucas, Juan Aurich, Universitario, Dorados de Sinaloa, La Equidad, Junior y Atlético Bucaramanga. Además fue el DT de Ecuador, Honduras y Costa Rica.

Publicidad

Esta será la segunda etapa de Suárez en el Tolima, puesto que ya lo dirigió en el 2002 con un registro de nueve triunfos, 11 empates y ocho derrotas.