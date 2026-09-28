"Al Cali Femenino nos hubiese encantado hacerle un pasillo, pero no quisimos interrumpir su festejo"

En el fútbol profesional colombiano, Deportivo Cali tuvo un fin de semana de ensueño gracias al título que consiguió en la Liga BetPlay Femenina y la victoria del equipo masculino 2-0 sobre Águilas Doradas que lo ubicó segundo en la tabla de posiciones.

El primer turno y el más importante fue para la rama femenina tras vencer 4-2 a Santa Fe, en el estadio Palmaseca y coronarse campeón por cuarta vez del balompié femenino de nuestro país, imponiéndose en la serie con un marcador global de 7-4.

El domingo, el Cali masculino venció 2-0 Águilas Doradas con doblete del venezolano Eduard Bello, también en el estadio Palmaseca y ascendiendo hasta la segunda casilla con un total de 21 unidades.

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Más tarde, luego de vencer al conjunto de Rionegro, Rafael Dudamel tuvo un gran gestión en rueda de prensa, al comenzar felicitando al Cali femenino por su título.



"Felicitando al equipo femenino del club que ha salido campeón y que nos ha dado una gran alegría, nos representan de una manera fabulosa, nos hacen sentir mucho orgullo. Así que felicitaciones al equipo femenino, a John Albert y todo su cuerpo técnico", dijo de entrada el otrora arquero venezolano.

Rafael Dudamel, entrenador del Deportivo Cali. Foto: Colprensa.

Según contó Dudamel, su grupo quería tener un reconocimiento con sus colegas, pero prefirieron dejarlas tranquilas en su festejo. "Nos hubiese encantado tenerlas hoy aquí, hacerle un pasillo y todo aquello, pero no quisimos interrumpirle esa celebración que seguramente tenían anoche, pero el club en los próximos días tendrá un un agasajo para ellas como corresponde, así que muchas felicitaciones", agregó.

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El DT dejó en claro que el campeonato conseguido por la rama femenina, inspira y obliga aún más a sus jugadores a hacer las cosas bien y lograr cosas importantes. "Nos exigen, nos comprometen y bueno intentaremos que este semestre podamos irnos con los dos títulos", concluyó.

Por lo pronto, Deportivo Cali Femenino ahora competirá en la Copa Libertadores 2026 mientras que la categoría masculina tiene su próximo reto el viernes 2 de octubre contra Alianza Valledupar.