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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Liga BetPlay II-2026 sigue pasando factura; séptimo director técnico despedido

Liga BetPlay II-2026 sigue pasando factura; séptimo director técnico despedido

Este lunes, un equipo del fútbol profesional colombiano anunció la salida de su entrenador por cuenta del mal presente deportivo. ¡Acá todos los detalles de la decisión!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Balón del FPC.
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COLPRENSA.

El fútbol profesional colombiano ya marcha por la fecha 14 y los despidos no se detienen en medio de los malos resultados. Este lunes, un equipo anunció la salida de su director técnico, tras registrar una nueva derrota y además tener la presión del descenso.

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Se trata de Jaguares, club que confirmó el despido del cartagenero Hubert Bodhert, quien estaba al frente de su tercera etapa (2016-2017, 2024 y 2026) como estratega de los 'felinos'.

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"Jaguares Fútbol Club informa a los medios de comunicación, periodistas y público en general, que el profesor Hubert Bodhert no continuará al frente de la dirección técnica de la institución.Agradecemos al profesor Bodhert y a su grupo de trabajo, por la entrega y el compromiso demostrados durante su paso por el club.La Junta Directiva le desea muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales", se lee en la misiva del conjunto de Montería.

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La salida de Bodhert se da menos de 24 horas después de la derrota 1-2 con Alianza Valledupar, en el estadio Jaraguay. El DT de 54 años había asumido el cargo a principios de mayo de este año y se marcha con un rendimiento del 35%.

Jaguares se encuentra último en la tabla de posiciones con apenas siete puntos, producto de cinco derrotas, cuatro empates y un triunfo.

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Resultados de Jaguares en la Liga BetPlay II-2026

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Deportivo Cali 2-0 Jaguares
Jaguares 0-3 Atlético Nacional
Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares
Jaguares 1-1 Once Caldas
Jaguares 1-0 Boyacá Chicó
Jaguares 2-2 América de Cali
Junior 3-3 Jaguares
Jaguares 2-2 Fortaleza
Independiente Medellín 2-1 Jaguares
Jaguares 1-2 Alianza Valledupar

Tabla del descenso 2026

POSICIÓNEQUIPOPROMEDIO
20Jaguares0,86
19Boyacá Chicó0,91
18Cúcuta0,93
17Internacional de Bogotá1,09
16Alianza1,10
15Llaneros1,16
14Pereira1,18
13Cali1,21
12Águilas Doradas1,22
11Fortaleza1,27
10Pasto1,29
9Once Caldas1,53
8Millonarios1,61
7Bucaramanga1,64
6Medellín1,64
5Junior1,66
4Santa Fe1,68
3América1,73
2Nacional1,76
1Tolima1,81
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