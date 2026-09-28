Liga BetPlay II-2026 sigue pasando factura; séptimo director técnico despedido

El fútbol profesional colombiano ya marcha por la fecha 14 y los despidos no se detienen en medio de los malos resultados. Este lunes, un equipo anunció la salida de su director técnico, tras registrar una nueva derrota y además tener la presión del descenso.
Se trata de Jaguares, club que confirmó el despido del cartagenero Hubert Bodhert, quien estaba al frente de su tercera etapa (2016-2017, 2024 y 2026) como estratega de los 'felinos'.
"Jaguares Fútbol Club informa a los medios de comunicación, periodistas y público en general, que el profesor Hubert Bodhert no continuará al frente de la dirección técnica de la institución.Agradecemos al profesor Bodhert y a su grupo de trabajo, por la entrega y el compromiso demostrados durante su paso por el club.La Junta Directiva le desea muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales", se lee en la misiva del conjunto de Montería.
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La salida de Bodhert se da menos de 24 horas después de la derrota 1-2 con Alianza Valledupar, en el estadio Jaraguay. El DT de 54 años había asumido el cargo a principios de mayo de este año y se marcha con un rendimiento del 35%.
Jaguares se encuentra último en la tabla de posiciones con apenas siete puntos, producto de cinco derrotas, cuatro empates y un triunfo.
Comunicado Oficial. pic.twitter.com/CWcdpzlPNp— Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) September 28, 2026
Resultados de Jaguares en la Liga BetPlay II-2026
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Deportivo Cali 2-0 Jaguares
Jaguares 0-3 Atlético Nacional
Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares
Jaguares 1-1 Once Caldas
Jaguares 1-0 Boyacá Chicó
Jaguares 2-2 América de Cali
Junior 3-3 Jaguares
Jaguares 2-2 Fortaleza
Independiente Medellín 2-1 Jaguares
Jaguares 1-2 Alianza Valledupar
Tabla del descenso 2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PROMEDIO
|20
|Jaguares
|0,86
|19
|Boyacá Chicó
|0,91
|18
|Cúcuta
|0,93
|17
|Internacional de Bogotá
|1,09
|16
|Alianza
|1,10
|15
|Llaneros
|1,16
|14
|Pereira
|1,18
|13
|Cali
|1,21
|12
|Águilas Doradas
|1,22
|11
|Fortaleza
|1,27
|10
|Pasto
|1,29
|9
|Once Caldas
|1,53
|8
|Millonarios
|1,61
|7
|Bucaramanga
|1,64
|6
|Medellín
|1,64
|5
|Junior
|1,66
|4
|Santa Fe
|1,68
|3
|América
|1,73
|2
|Nacional
|1,76
|1
|Tolima
|1,81