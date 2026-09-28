Liga BetPlay II-2026 sigue pasando factura; séptimo director técnico despedido

El fútbol profesional colombiano ya marcha por la fecha 14 y los despidos no se detienen en medio de los malos resultados. Este lunes, un equipo anunció la salida de su director técnico, tras registrar una nueva derrota y además tener la presión del descenso.

Se trata de Jaguares, club que confirmó el despido del cartagenero Hubert Bodhert, quien estaba al frente de su tercera etapa (2016-2017, 2024 y 2026) como estratega de los 'felinos'.

"Jaguares Fútbol Club informa a los medios de comunicación, periodistas y público en general, que el profesor Hubert Bodhert no continuará al frente de la dirección técnica de la institución.Agradecemos al profesor Bodhert y a su grupo de trabajo, por la entrega y el compromiso demostrados durante su paso por el club.La Junta Directiva le desea muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales", se lee en la misiva del conjunto de Montería.

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La salida de Bodhert se da menos de 24 horas después de la derrota 1-2 con Alianza Valledupar, en el estadio Jaraguay. El DT de 54 años había asumido el cargo a principios de mayo de este año y se marcha con un rendimiento del 35%.



Jaguares se encuentra último en la tabla de posiciones con apenas siete puntos, producto de cinco derrotas, cuatro empates y un triunfo.

Resultados de Jaguares en la Liga BetPlay II-2026

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Deportivo Cali 2-0 Jaguares

Jaguares 0-3 Atlético Nacional

Internacional de Bogotá 1-0 Jaguares

Jaguares 1-1 Once Caldas

Jaguares 1-0 Boyacá Chicó

Jaguares 2-2 América de Cali

Junior 3-3 Jaguares

Jaguares 2-2 Fortaleza

Independiente Medellín 2-1 Jaguares

Jaguares 1-2 Alianza Valledupar

Tabla del descenso 2026