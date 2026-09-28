Italia se reencontró y le pasó por encima a Turquía; 4-1 en Liga de las Naciones

Italia se reencontró este lunes con el fútbol y la victoria al imponerse con autoridad a Turquía (1-4), en un partido en el que volvió a disfrutar con el balón después de mucho tiempo y mostró una contundencia que le permitió dejar atrás, de forma momentánea, los fantasmas para mirar hacia el futuro.

Italia saltó al terreno de juego con una imagen muy distinta a la del pasado viernes, cuando fue doblegada por Bélgica en la primera mitad. Con los hermanos 'Esposito' -Francesco 'Pio' y Sebastiano- como referentes en ataque formando un tridente inédito con Giacomo Raspadori, y con muchos cambios en el once inicial.

Mancini está en busca de la fórmula y parece que este lunes dio con ella. La 'Azzurra' se divirtió, jugó muy bien al fútbol, demostró que también sabe mover la pelota y concretar con goles, lo que le lleva faltando desde hace mucho tiempo en competiciones oficiales. Delante, una Turquía que este lunes no encontró la magia de Arda Guler ni el impulso de un estadio con forma de cocodrilo.

Publicidad

El 0-1 llegó en el minuto 9, cuando Alessandro Bastoni aprovechó un saque de esquina para hacerse espacio dentro del área y rematar por encima del portero turco, Altay Bayindir. El tanto fue muy importante para un jugador que volvió al equipo titular tras su sanción en el partido contra Bosnia y Herzegovina, en el que Italia se quedó fuera del Mundial en la repesca.



El conjunto visitante se hizo con la posesión, controló el centro del campo con Sandro Tonali y Davide Fratessi y generó mucho peligro con 'Pio' Esposito arriba, la pieza central ofensiva de su selección, un título merecido para un jugador que cogió las riendas del equipo y dio la cara cuando estalló la crisis en junio al quedarse eliminado de la cita mundialista.

Los transalpinos ampliaron su ventaja en el minuto 22, cuando Davide Frattesi recogió un balón suelto a pocos metros de la portería y no perdonó para establecer el 0-2. El jugador del Lazio tuvo un inicio de temporada de ensueño, con tres goles decisivos en cinco partidos con el conjunto 'laziale' que le permitieron situarse colíder de liga junto a Inter y Roma.

Publicidad

Cinco minutos después llegó el tercero. Francesco Pio Esposito asistió a Michael Kayode dentro del área y el lateral resolvió con un disparo ajustado al palo derecho. Estreno en la selección con gol del carrilero del Fiorentina.

Turquía reaccionó tras el descanso, intentó reabrir el partido y recortó distancias en el minuto 47. Ogus Aydın puso el balón en los pies de Barış Alper Yılmaz, que controló dentro del área y superó a Gianluigi Donnarumma, el más veterano y el capitán de Italia, para hacer el 1-3.

Pero la respuesta italiana volvió a ser inmediata. En el minuto 51, 'Pio' Esposito aprovechó un rechace dentro del área y marcó de cabeza el cuarto tanto italiano. El conjunto turco intentó reaccionar después del 1-4, aunque el árbitro anuló en el minuto 56 otro tanto de Yılmaz por fuera de juego y la 'Azzurra' durmió el partido.

Italia logró sus tres primeros puntos en la Liga de Naciones y volvió a encontrarse con la victoria en un partido oficial seis meses después, tras ganar en marzo a Irlanda del Norte en las semifinales de la repesca mundialista.

Publicidad

El conjunto turco, dirigido por el italiano Vincenzo Montella, encadena dos derrotas consecutivas, una racha que intentará cortar ante Bélgica el próximo viernes o en su visita a Italia del lunes 5 de octubre.