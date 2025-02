¿Alberto Gamero fue opción para Nacional? La verdad revelada tras salir de Millonarios

En Millonarios horas antes de finalizar el año 2024 hubo todo un revolcón luego de la inesperada renuncia de Alberto Gamero el 31 de diciembre, que tomó por sorpresa a directivos, jugadores y algunos hinchas.

Pero en el equipo ‘embajador’ trabajaron rápidamente para contratar su nuevo cuerpo técnico y el reemplazo del samario fue David González. Eso sí, el nombre del ‘sonero’ fue puesto en la órbita de varios equipos del exterior y en Colombia, en especial de Atlético Nacional.

Por lo ‘traumática’ y sorpresiva salida de Alberto Gamero, quien llevaba cinco años en Millonarios, dejando tres títulos: una Liga, una Copa y una Superliga, el estratega decidió tomarse un buen tiempo y no hablar con los medios de comunicación y hasta viajar a otros países y seguir recibiendo conocimiento para su carrera como entrenador, pero en las recientes horas ‘rompió su silencio’ y habló de todo.

Uno de los temas de interés en la entrevista con ‘ESPN’ fue si hubo acercamientos y charlas con Atlético Nacional, que estaba también con la vacante tras la salida del mexicano Efraín Juárez.

“Yo estaba en México cuando pasó eso, afortunadamente. Me acuerdo que fui a Argentina y hubo alguien que dijo que fui a arreglar el contrato allá. Nadie se comunicó conmigo de Nacional. Por respeto al actual técnico sería un irrespeto decir que me estuvieron buscando”, aseguró de forma contundente Alberto Gamero en dicho espacio.

Por la misma línea el experimentado estratega explicó que todo fue más que rumores, pero que eso tuvo hasta resonancia en su familia.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. Crédito: @MillosFCoficial

“Cuando quedaron sin técnico yo no estaba aquí y seguro tenían plan b, pero nadie me llamó. Estaba en México y mi hija me decía que todos decían que Nacional me quería, pero le dije que nadie había hablado conmigo”, agregó Gamero.

¿Alberto Gamero hubiera dirigido Atlético Nacional?

Más allá de que no hubo contactos entre el cuadro ‘verdolaga’ y el entrenador samario, él dejó claro que luego del desgaste que le generó estar en Millonarios y estar recibiendo hasta insultos diarios de los hinchas, no tenía planeado seguir de inmediato en otro club.

“No estaba en momentos de salir de un equipo para ir a otro. La verdad, si de pronto tenía mi cabeza tranquila y despejada, si estaba bien, me quedaba en Millonarios, pero me fui porque no estaba bien”; concluyó diciendo Alberto Gamero, dejando claro que en ese momento no hubiera aceptado alguna oferta del elenco antioqueño.