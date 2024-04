Alberto Gamero: "Para este partido no había mañana, hubiese sido duro perderlo"

Millonarios logró tres puntos valiosos en su visita al Deportivo Pasto en pro de lograr uno de los cupos al cuadrangular final de la Liga Betplay I-2024. Los dirigidos por Alberto Gamero ganaron 2-3 al conjunto 'volcánico' y con ello llegaron a 22 puntos, que los mantienen con vida.

Luego del compromiso de la fecha 16, el DT samario al servicio del 'embajador', dejó sus impresiones en rueda de prensa. De entrada, Gamero afirmó que hubiese sido duro "perder un partido" que tenían completamente controlado.

"Sí, un segundo tiempo, un 0-2 para comenzar, indudablemente que se nos complicó. Enfrentamos a un buen equipo, cuando íbamos ganando 0-2, intentamos manejar más el balón, no se podía y Pasto fue un equipo que nos atacó por los costados, nos tiró centros y nos complicó. Hubiese sido duro perder un partido de estos cuando se iba ganando. Me parece que así como cometimos errores, tuvimos la valentía de ir a buscar el 3-2 y ganamos un partido duro, complicado. Sabíamos nosotros que para el grupo no iba a ser fácil, nosotros llegamos el viernes de Bolivia y para este partido no había mañana y yo creo que sacaron valentía los jugadores ante un equipo duro, bravo y nos llevamos tres puntos. Así como hicimos cosas buenas, cometimos muchos errores que vamos a mirarlos y corregirlos", sostuvo.

Acción de juego entre Deportivo Pasto y Millonarios, en juego de la fecha 16 de la Liga I-2024.

El timonel continuó dando su análisis del compromiso contra el elenco 'volcánico' en el Departamental Libertad y se refirió a los tantos de los dueños de casa, que fueron en menos de cinco minutos para el 2-2 parcial.

"A la postre, los dos goles fueron rápidos y fueron prácticamente de centros. Nosotros controlamos la mitad, pero por los costados nos estaban entrando. Después de ir ganando dos a cero y te empatan un partido de esto es duro y más nosotros que necesitábamos el triunfo más que ellos. Conseguimos un gol, casi que agónico, pero que nos deja seguir peleando", agregó Gamero.

Otras declaraciones de Alberto Gamero

- El cambio de Leonardo Castro

"Él pide el cambio, el jugó todo el partido en Bolivia, es normal. Lo que veíamos nosotros es que nos hacía falta un jugador en la mitad de la cancha, bien sea un '10' o un mediocentro y por eso nos fuimos por Pereira (Juan Carlos)".

- El partido que se viene contra Junior en El Campín y las cargas físicas...

"Aquí no hay que escoger, aquí no hay espera, yo hablé con ellos tras el resultado de Junior. Tenemos el día miércoles, nosotros no tenemos que pensar que hay que guardar, que hay que descansar. Después que clasifiquemos miraremos cómo vamos a descansar, pero hay que buscar una clasificación. Estamos en una maratón se puede decir, pero la tenemos que afrontar, a veces es sicológico, estamos acostumbrados a jugar partidos consecutivos aquí en Colombia, como juegan los equipos en Europa. Lo que hicieron estos muchachos fueron de valientes".

*Lo más destacado de Millonarios

"Es valentía del equipo, el deseo que ellos querían ganar, el pundonor. El equipo se le notó que cuando nos empataron el partido, les dio rabia y quisieron buscar la victoria. Jugando un Pasto un buen partido, mi equipo merecía la victoria porque vinimos a proponer, ganamos un partido complicado, hay que darle mérito al Pasto porque tampoco bajó los brazos".