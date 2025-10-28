Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Alberto Gamero se va del Cali tras la eliminación en la Liga Betplay?; "van a tener buen futuro"

¿Alberto Gamero se va del Cali tras la eliminación en la Liga Betplay?; "van a tener buen futuro"

Luego de la derrota 1-0 con Alianza FC, Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre su futuro como director técnico del Deportivo Cali.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali.
Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali.
Foto oficial del Deportivo Cali.

Publicidad

Publicidad

Publicidad