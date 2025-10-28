¿Alberto Gamero se va del Cali tras la eliminación en la Liga Betplay?; "van a tener buen futuro"

El Deportivo Cali quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025 tras caer 0-1 frente a Alianza FC en el estadio Pascual Guerrero. La derrota, que dejó al cuadro ‘azucarero’ con 20 puntos, desató una profunda autocrítica por parte de su técnico, Alberto Gamero, quien en rueda de prensa expresó su frustración por los puntos perdidos como local.

“Es impresionante: con 20 puntos hemos dejado salir 15 de acá. No se entiende. Nos ha costado mucho de local, demasiado”, lamentó Gamero. El estratega samario reconoció que el rendimiento del equipo ha sido irregular, especialmente en casa, donde las derrotas han terminado por sepultar las aspiraciones del Cali: “A veces nos ilusionamos con lo que hacemos de visitantes y luego no jugamos igual aquí. Hoy estoy más dolido que todos. La clasificación se hace muy difícil, ya casi imposible”.

El entrenador no esquivó responsabilidades y aseguró que la falta de claridad ofensiva fue determinante en la caída ante Alianza. “No tuvimos claridad en el tercio ofensivo ni creamos opciones claras de gol. Ellos se defendieron bien y nos contragolpearon”, explicó. Además, recordó que el gol del rival llegó alrededor del minuto 25, igual que en el partido anterior, algo que —según él— refleja una desconcentración que se ha vuelto repetitiva.

Gamero también habló de las dificultades estructurales que ha enfrentado desde su llegada al club. “Cuando llegué al Deportivo Cali debían tres meses y no entrenábamos bien; veníamos un día y faltábamos cinco. Todo eso repercute. Vine acá por la institución, porque sé que en cualquier momento esto va a cambiar”, señaló.

Pese al mal momento, el técnico se mostró esperanzado con el futuro del club, especialmente ante la llegada de nuevos inversionistas. “Con Gamero o sin Gamero, esta institución va por el rumbo correcto y volverá a pelear los primeros lugares”, aseguró.

Finalmente, el entrenador aceptó el golpe anímico que representa la eliminación anticipada, pero dejó claro que el equipo afrontará los dos partidos restantes con profesionalismo: “Estamos tristes, hacía mucho tiempo que no quedaba eliminado faltando dos fechas, y eso duele. Pero hay que ponerle el pecho a esto y prepararse para lo que viene”.