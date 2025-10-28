Síguenos en::
Mineiro es el primer finalista de la Copa Sudamericana; 4-2 en la serie sobre IDV

Este martes, Atlético Mineiro venció 3-1 a Independiente del Valle y puso su nombre en la final luego de la 1-1 en la ida. Espera por Lanús o Universidad de Chile.

Por: EFE
Actualizado: 28 de oct, 2025
