Alejandro Restrepo: "Queremos ser campeones y tenemos una nueva oportunidad"

Independiente Medellín se convirtió en el primer finalista de la Copa BetPlay 2025, luego de empatar 1-1 frente a Envigado en el estadio Atanasio Girardot. Los goles del compromiso fueron obra de Bayron Garcés, para el conjunto visitante, y Diego Moreno, quien anotó el tanto que selló la clasificación del ‘Poderoso de la Montaña’.

En el encuentro de ida, disputado en el Polideportivo Sur, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo se había impuesto por la mínima diferencia, resultado que le permitió llegar con ventaja a la revancha en casa. A pesar de que Envigado ya había perdido la categoría en la Liga, mostró carácter y competitividad hasta el final, dejando una buena impresión en la serie.

Con este resultado, el ‘equipo del pueblo’ aseguró su presencia en la gran final del certamen, donde espera rival entre Atlético Nacional y América de Cali, quienes definirán la otra llave semifinal.



“Tenemos que creer hoy más que nunca de que se puede”

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Alejandro Restrepo elogió la entrega de sus jugadores y destacó la competitividad del rival.

“Envigado, bajo la dirección de Andrés Orozco, siempre ha sido un equipo competitivo. Es muy difícil ver que los goleen porque compiten en todos los partidos con mucha intensidad, como la de hoy, y entregaron hasta lo último”, afirmó el estratega antioqueño.

El técnico del Medellín también tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados que colmaron las gradas del Atanasio Girardot. “Agradecer a la hinchada, porque hoy nos acompañaron en masa. Ver el estadio lleno un lunes refleja la ilusión que tenemos todos de ganar un título y de competir. Este es un proyecto que tiene muchas aristas, y una de ellas es ser campeones; tenemos una nueva oportunidad”, comentó Restrepo.

Finalmente, el entrenador subrayó la fe y el compromiso del grupo para lograr el objetivo: “Nunca se han caído en los momentos de dificultad y nos han acompañado en un semestre que arrancó con altibajos. Por eso creemos y tenemos que creer hoy más que nunca de que se puede”, concluyó.

¿Cuándo se juega la otra semifinal?

El partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay entre América de Cali y Atlético Nacional se disputará el domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana). Los ‘verdolagas’ llegan con una cómoda ventaja tras imponerse 4-1 en el juego de ida.

El ganador de esta serie enfrentará al Independiente Medellín, que busca coronarse campeón del certamen y cerrar el año con un título para su afición.