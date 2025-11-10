Decisión de última hora para Boyacá Chicó vs. Millonarios, de la fecha 20 de Liga II 2025

Millonarios afronta el cierre de un 2025 para el olvido, en el que los resultados no acompañaron a un equipo acostumbrado a pelear por títulos. El conjunto dirigido por Hernán Torres quedó eliminado de la Copa BetPlay y también se despidió de la lucha por clasificar a los cuadrangulares finales del torneo local. Con un plantel golpeado anímicamente, el cuadro ‘embajador’ busca terminar la temporada con una imagen más digna y, en lo posible, asegurar un cupo a competiciones internacionales.

En su más reciente presentación por la Liga BetPlay II-2025, Millonarios empató 1-1 ante Envigado en el Polideportivo Sur, resultado que selló sus escasas aspiraciones de avanzar entre los ocho mejores. Ahora, el reto final será frente a Boyacá Chicó, un rival que tampoco atraviesa su mejor momento deportivo, pero que intentará cerrar con una victoria en condición de local.

El compromiso, correspondiente a la fecha 20 de la Liga BetPlay II-2025, se jugará en el estadio La Independencia de Tunja, aunque no contará con la presencia de público en las tribunas.

El encargado de revelar esta determinación fue el máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel. "En un plan debidamente planeado desde hace algún tiempo por orden d algún poderoso Petrista en el Depto en Boyaca y en contra de la institución Boyaca ChicoFC ,nos han llevado a decidir muy a pesar de nuestros intereses y deseos, jugar el partido contra Millonarios en la Independencia este Miércoles en la noche a PUERTA CERRADA, medidas q vienen sucediendo ya hace tiempo y con las cuales solo buscan aburrirnos", fueron su palabras en la red social 'X'.

El estadio Independencia de Tunja, sede de Boyacá Chicó. Foto: archivo particular

Por su parte, el portal 'Mundo Millos' reveló que la decisión se habría tomado por parte de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Tunja. Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial el por qué de esta medida. Algunas versiones apuntan a problemas de seguridad por el ataque terrorista registrado en las cercanías del Batallón Bolívar que dejó como saldo la muerte de tres personas.

#OFICIAL Por determinación de la Comisión Local de Tunja, el partido del miércoles entre Boyacá Chicó y Millonarios de la última fecha del todos contra todos se jugará a puerta cerrada. pic.twitter.com/vgzvVNj74Q — Mundo MILLOS (@MundoMillos) November 11, 2025

¿Cuándo será el partido?

El duelo entre Boyacá Chicó y Millonarios está programado para el miércoles 12 de noviembre, a partir de las 8:20 p. m. (hora colombiana), en el estadio La Independencia. Pese a la ausencia de público, el compromiso será transmitido por televisión, permitiendo a los hinchas seguir las incidencias del cierre del campeonato.

En la tabla de posiciones, Millonarios ocupa la casilla 13 con 23 puntos, mientras que el conjunto ‘ajedrezado’ se ubica en la penúltima posición con 16 unidades. Para ambos equipos, el compromiso servirá como un último examen antes de dar por terminada una temporada irregular.