Medellín, primer finalista de la Copa BetPlay 2025: venció 2-1 en la serie a Envigado

Independiente Medellín se convirtió en el primer finalista de la Copa BetPlay 2025, tras superar 2-1 en la seria al Envigado. En partido de este lunes, DIM igualó 1-1 con los 'naranjas', pero el 1-0 en el encuentro de ida los clasificó y están a la espera de enfrentar a Atlético Nacional o América, que juegan el domingo 16 de noviembre.

Las emociones comenzaron a las 7.30 p.m. con el pitazo inicial del árbitro Andrés Rojas. La visita sorprendió con su propuesta ofensiva desde el comienzo, puesto que dominó la pelota y tuvo como principal arma al delantero Luis Ángel Díaz. Por su parte, el local se mostró más aplomado gracias a la ventaja que tenía en ese momento.

La cantera de héroes se puso ventaja a los 35 minutos con un gol de tiro penalti de Bayron Garcés luego de que Rojas sancionó un penalti con ayuda del VAR por una mano dentro del área de Alexis Serna.

DIM se puso las pilas y consiguió el empate muy rápido. Al 38', Francisco Chaverra lanzó un centro, Diego Moreno cabeceó la pelota pegó en el palo y en el rebote el mismo Moreno ya no perdonó. Así fue como el primer tiempo terminó igualado.

Para la segunda parte, Envigado, que tenía la necesidad para al menos empatar la serie, no tuvo la misma claridad de la primera parte. Por su parte, el 'poderoso' lo intentó más y su mayor aliado fue la media distancia.

Al 51', Luis Sandoval remató, pero la pelota se fue desviada. Tres minutos más tarde, Moreno sacó un bombazo, pero el arquero Juan Pablo Montoya salvó su pórtico. Más tarde, al 67' y al 81, Chaverra y Daniel Londoño, respectivamente, se animaron con tiros de larga distancia, pero no hubo éxito.

Finalmente no hubo tiempo para más, el partido terminó 1-1 y DIM jugará la final.

Ficha técnica

Independiente Medellín: Washington Aguerre, Leyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Diego Moreno, Luis Sandoval y Francisco Fydriszewski. DT: Alejando Restrepo.

Envigado: Juan Pablo Montoya, Geindry Cuervo, Jhon Gamboa, Santiago Noreña, Juan Quejada, Jhoan Hinestroza, Julián Palacios, Dairon Valencia, Frey Berrío, Bayron Garcés y Luis Ángel Díaz. DT: Andrés Orozco.

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Árbitro: Andrés Rojas.

Goles: Bayron Garcés (35') y Diego Moreno (38').