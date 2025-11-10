Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Medellín, primer finalista de la Copa BetPlay 2025: venció 2-1 en la serie a Envigado

Medellín, primer finalista de la Copa BetPlay 2025: venció 2-1 en la serie a Envigado

Este lunes, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín igualó 1-1 con Envigado, pero clasificó a la final gracias al 1-0 que consiguió en el juego de ida.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Diego Moreno celebrando su gol contra Envigado.
COLPRENSA.

