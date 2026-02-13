Tambalea Alberto Gamero como técnico del Deportivo Cali; advertido ante malos resultados

Uno de los equipos de los que se esperaba más en el arranque del fútbol colombiano en este 2026 es el Deportivo Cali, que bajo la dirección técnica de Alberto Gamero no ha encontrado una estabilidad tras las seis primeras fechas. Los 'azucareros' acumulan 7 puntos de 18 posibles y marchan en la posición once de la tabla, hecho que preocupa a los directivos. Además de eso, el estilo de juego tampoco convence a los hinchas, se han dado críticas de la prensa vallecaucana y tambien a nivel nacional.

Del tema habló hace pocos minutos Javier Hernández Bonnet, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Así informó que "el tema del Deportivo Cali y lo que pude averiguar. Estoy en la capacidad de informar que sentaron a Alberto Gamero y lo están invitando que renuncie como técnico del Deportivo Cali, esa es la propuesta. En la mesa está un fuerte sector que asesora al Deportivo Cali y que quiere que venga Pusineri, pero Pusineri tiene contrato (Central Córdoba)".

Cali y Millonarios se enfrentaron por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Mientras tanto, en el mismo espacio radial el que también aportó información fue Juan Cortés, corresponsal en Cali y que comentó que "se está evaluando el tema de Gamero. Yo consulté esta mañana tres fuentes y dos coindicen y la otra no. Las que coinciden me dicen que están evaluando el tema de cómo rescindir el contrato de Gamero y de llegar a un acuerdo con él porque lo que quiere él es que se le cumpla el tema del contrato. El tema es que los números no lo están respaldando para nada, solamente seis partidos ganados, once perdidos y hay que entender que el año pasado era una historia, este año otra y con una nómina que no es la mejor del país, pero que tiene un poquito de más. Este arranque no gusta mucho. "La otra fuente me dice que está condicionado en lo que pases el domingo".

Mientras que se espera en qué puede parar todo este rollo, Deportivo Cali se alista para una prueba de fuego, este domingo 15 de febrero en Palmaseca, al esperar la visita de Nacional, que viene de vencer a Fortaleza por un 4-1 a Fortaleza, en la ciudad de Medellín.