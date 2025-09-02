Alerta en Pasto por insostenible situación, tras deudas acumuladas; iría a reorganización económica

Hay alerta en el fútbol colombiano por nuevo club que tendría que someterse a la ley de reorganización; esto, debido a sus problemas financieros y deudas nominales con sus empleados, sumados a los acreedores.

Y es que, sumada a la compleja situación del Deportivo Cali, ahora el Pasto también andaría por los mismos pasos, sumando incumplimientos salariales, tanto en el equipo masculino, como femenino.

Esto, así como lo hizo saber en exclusiva Javier Hernández Bonnet, para ‘Blog Deportivo’ en ‘Blu Radio’: “Me está llegando una noticia y es que el Deportivo Pasto, la Superintendencia de Sociedades le está comunicando al Ministerio del Deporte que lleve a ley 550 al cuadro ‘volcánico’; es decir, el atraso de salarios, las deudas acumuladas. Un caso similar al del Deportivo Cali”.

La formación titular del Deportivo Pasto contra Envigado por la Liga Betplay II-2025. Colprensa

“Esta mañana se estaba tratando de sacar el escollo para que se resuelvan todos los impases, en algunos términos del contrato, y se le pudiera pagar a los jugadores del Cali y que empiece a fluir el proceso en el que se salva al ‘azucarero’. Pues bien, el Deportivo Pasto acaba de entrar en similar situación, el Ministerio acabe de recibir la petición de la Superintendencia de Sociedades, que, en otras palabras, lo que quiere o indica con la solicitud es que ya es insostenible el tema”, agregó el director de Gol Caracol, dejando claro que la situación de los nariñenses ya es muy complicada.

Además, una reciente situación ‘colapsó’ con la noticia, pues desde las autoridades locales de la ciudad hicieron esfuerzos económicos para ayudar al equipo, que desvió esos dineros para otras cosas; hecho que ha generado indignación y más.

“Conversé con algunos periodistas de Nariño y me dicen que, incluso, la plata que había entregado la Gobernación de Nariño para pagarle a las jugadoras, pues esa plata la dispusieron para algo distinto, cuando tenía un objetivo específico que era pagarle a las chicas”, reveló Javier Hernández Bonnet, este martes, para ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Sumado a eso, el director general de Gol Caracol hizo un amplio análisis de lo que sucederá legalmente con el conjunto ‘volcánico’ y a lo que deberá someterse por su grave situación actual: “Atención que llega otro equipo en situación similar, recordemos que la ley 550 es la ley que reorganiza a los clubes que hacen parte de un esquema de asociados, como Deportivo Cali (entidades sin ánimo de lucro)”

Jugadores del Deportivo Pasto festejando anotación en Liga. Foto: Colprensa.

“Por su parte, la ley 1116 es también ley de quiebra y aplica para las sociedades anónimas, como lo son Millonarios, Independiente Medellín, América de Cali, que tienen un concepto accionario especificado, no de asociados como el Cali y el Pasto. Esto habla que la situación está crítica y las autoridades han tenido que intervenir porque es una permanente burla”, concluyó Javier Hernández Bonnet.