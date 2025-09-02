Millonarios le apostó a la rotación en Copa BetPlay; los convocados para visitar a Envigado

En medio de la previa de las últimas dos jornadas de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el fútbol colombiano sigue su curso. Así es como en la Copa BetPlay se disputan los octavos de final y teniendo a Millonarios como protagonista. Los dirigidos por Hernán Torres visitarán a Envigado, este miércoles 3 de septiembre, en el Polideportivo Sur.

Para tratar de sacar un buen resultado en tierras antioqueñas en el compromiso de ida de esta fase, Torres Oliveros destapó sus cartas. Entre los futbolistas citados destacó la ausencias del arquero uruguayo, Guillermo de Amores y de Nicolás Arévalo. Para la portería, el timonel del equipo 'embajador' convocó a Diego Novoa e Iván Arboleda.

Aunque hay que indicar que para esta ocasión, Millonarios le apostó a la rotación, a una buena nómina de juveniles con algunos experimentados como Jorge Arias, Juan Carlos Pereira y Álex Castro.

El azul bogotano llega a este duelo tras vencer 1-2 a Águilas Doradas en el estadio Alberto Grisales con goles de Álex Castro y Juan Carlos Pereira en el marco de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2025, mientras que Envigado cayó 1-0 con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot y en un compromiso donde terminó actuando con nueve jugadores en el campo de juego.



Los convocados de Millonarios para visitar a Envigado por Copa Betplay:

Arqueros: Diego Novoa, Iván Arboleda.

Defensores: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Nicolás Giraldo, Álex Paz, Jhoan Hernández.

Volantes: Juan J. Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián del Castillo, Álex Castro.

Delanteros: Beckham David Castro, Brayan Cuero, Luis Marimón, Cristian Cañozales y Jorge Hurtado.

¿A qué hora es Envigado vs. Millonarios por Copa BetPlay?

En ese orden de ideas, la ida de los octavos de final de este certamen se efectuará este miércoles 3 de septiembre en el Polideportivo Sur. La pelota rodará en dicho escenario deportivo a las 3:00 de la tarde, y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV en el canal que transmite el fútbol profesional colombiano.

