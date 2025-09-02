Publicidad

Gol Caracol  / Rival de Colombia ve a su selección en el Mundial; "me veo con la camiseta cantando el himno"

Rival de Colombia ve a su selección en el Mundial; "me veo con la camiseta cantando el himno"

En la previa al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, el capitán de la Selección de Venezuela, Tomas Rincón, habló acerca de cómo vive los juegos contra Argentina y Colombia.

Tomás Rincón, capitán de la selección de Venezuela
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:21 a. m.