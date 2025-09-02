Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz se confesó en Alemania; "era muy delgado, no tenía músculos; pero para mí no era problema"

Luis Díaz se confesó en Alemania; "era muy delgado, no tenía músculos; pero para mí no era problema"

En Bayern Múnich no paran de hablar de Luis Díaz, y ahora fue el estelar de unas sentidas páginas en donde contó su historia para llegar hasta la élite del fútbol mundial. Todo un luchador.