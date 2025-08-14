Alfredo Arias 'metió miedo' a rivales del Junior; 'abróchense el cinturón', van a seguir sufriendo"

Alfredo Arias quien se convirtió en el nuevo técnico de Junior de Barranquilla para este segundo semestre; en la última rueda de prensa, el estratega uruguayo mandó un mensaje a los rivales del cuadro 'tiburón' y además, recalcó el buen momento por el que pasa su equipo.

El conjunto barranquillero que ha tenido un balance bastante positivo en el inicio de la liga con cero partido perdidos, cuatro ganados y dos empataos en seis jornadas disputadas, 'sacó pecho' y dejó un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales.

"Todos hablan de equilibrio, cuando un equipo convierte goles dicen: "estaba desequilibrado", pero el fútbol es desequilibrio, cuando vos atacás y querés realmente hacerle daño al rival, vos te tenés que desequilibrar atrás, cuando vos dejás cinco atrás y otros cinco adelante, no le vas a hacer un gol a nadie, por eso yo sé lo que quiere el hincha de Junior. Cuando venía sabía que le gustaba y que no les gustaba, por eso cuando yo llegué aquí yo dije en el aeropuerto que vengo es a ganar a todos, pero por qué lo dije, porque eso es lo que quiere el hincha de Junior. Al hincha no le importa si tienes lesionados, si cobrás o no cobrás, el hincha quiere ganar todo a y todos.

Pero acá yo me voy a desequilibrar con mi equipo, mientras pueda seguir haciendo goles allá, más de los que me hacen voy a seguir desequilibrando. Ahora, una cosa es segura, y a aquellos que nos les guste o aquellos que sufran, bueno pues abróchense el cinturón porque van a seguir sufriendo. Allá vamos a atacar, y no solo vamos a atacar en este estadio (Metropolitano de Barranquilla), porque ustedes han visto que hemos ido a la altura y hemos ido a atacar, y hemos rematado en casi todos los partidos más que el rival. Eso a mí me deja conforme, lo que no me deja conforme es cuando me hacen goles tan fácil", sintetizó el técnico uruguayo.

Estas palabras de Alfredo Arias no tardó en hacerse virales por medio de las redes sociales y desatar diversos comentarios entre los internautas, que no mostraron sus disgusto a esto.



¿Cuál es el próximo rival de Junior en liga?

Ahora, el siguiente reto del cuadro 'tiburón' será enfrentando a Bucaramanga en el estadio Metropolitano el día lunes 18 de agosto a las 5:15 de la tarde (hora de Colombia), juego válido por la fecha siete de la Liga BetPlay 2025-II.