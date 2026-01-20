Síguenos en:

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Arias se tiene fe para la final de Superliga: "Junior está fuerte y se verá en la cancha"

Alfredo Arias se tiene fe para la final de Superliga: "Junior está fuerte y se verá en la cancha"

El estratega 'tiburón' habló horas antes de la final contra Santa Fe, por la Superliga, que se encuentra igualada con un 1-1 parcial. "Le tengo fe a mis jugadores", sentenció Arias.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de ene, 2026
Alfredo Arias, director técnico del Junior de Barranquilla.
