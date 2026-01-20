Alfredo Arias se tiene fe para la final de Superliga: "Junior está fuerte y se verá en la cancha"

Este martes 20 de enero, Alfredo Arias habló en rueda de prensa y se refirió a lo que será la gran final de Superliga, que se disputará en unas horas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín frente a Independiente Santa Fe.

Cabe destacar que todo se encuentra igualado, después de que en la ida, ‘tiburones’ y ‘leones’ igualaron 1-1 en el Metropolitano de Barranquilla.

“El juego es líquido, no es algo sólido que se pueda cortar o repetir exactamente. Somos un equipo diferente porque tenemos jugadores diferentes, con otras capacidades. Junior es un equipo que ha protagonizado la gran mayoría de los campeonatos en los últimos años. Eso te obliga a ganar más de lo que pierdes, o casi no perder”, indicó de entrada el estratega uruguayo, dejando claro que la obligación es salir campeón.

Acción de juego en el duelo entre Junior vs. Santa Fe, por Liga. Foto: Colprensa.

Sumado a eso, el estratega ‘tiburón’ se refirió al tema físico, que ha permeado en este inicio de temporada al Junior y, que por obvias razones, podría afectar en la final de vuelta al equipo: “Estamos en una final y ahora vienen los segundos 90 minutos. Ojalá estemos a la altura y podamos hacer un muy buen partido”.



“Manejamos las cargas tratando de no cargar, de descansarlos y llegar lo más fuertes posible. El partido con Tolima nos golpeó fuerte, no solo en el resultado, sino porque nos dejó dos o tres jugadores sin estar al 100%. Tenemos un rival muy fuerte como Santa Fe, que viene definiendo campeonatos y tiene muchos jugadores que repiten. Eso es tiempo ganado, pero nosotros nos tenemos mucha fe y yo les tengo mucha fe a mis jugadores”, agregó Alfredo Arias.



¿Cómo ve a este Junior de cara a una nueva final?

“Este equipo ya ha pasado por bajones y ha sabido salir de ellos. Estamos fuertes y eso se verá en la cancha; todo esto es parte del juego, no terminas de jugar un partido duro cuando ya tienes otro igual de exigente, y ahí aparecen lesiones y la necesidad de recomponer, pero lo importante siempre son los jugadores. Lo que yo piense influye menos que lo que ellos hagan en la cancha. Cualquiera del plantel está capacitado para una instancia como esta, donde no hay mañana”.



¿Qué mejorar para el duelo con Santa Fe?

“No hemos defendido bien cuando atacamos. Un equipo debe defender mejor cuando tiene la pelota, y eso nos costó en estos juegos. También la actitud es clave, depende de uno mismo; si mis jugadores tienen la actitud correcta para jugar una final como se debe jugar, con todo, del primer al último minuto, tenemos muchas posibilidades”.

Teófilo Gutiérrez, referente de Junior de Barranquilla, pide el apoyo de su hinchada en el 'Metro' Archivo de Colprensa

¿Teófilo hará mucha falta para la final?

“Teo es un jugador importante, aun cuando no juega. Ha asumido un rol de liderazgo muy grande, apoyando, hablando, arengando. Ojalá no lo extrañemos demasiado”.