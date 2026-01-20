Luis Javier Suárez, el goleador que "atesoran" en Sporting, tras doblete contra el PSG en Champions

Tras las victorias del Real Madrid y el Tottenham, el PSG, con 13.000 puntos, ha caído provisionalmente al quinto puesto antes de los partidos del miércoles, seguido de cerca por el Sporting.

Y es que, el cuadro de Lisboa ha sorprendido a propios y extraños, tras una gran actuación en cancha, que tuvo a Luis Javier Suárez como principal artífice de la gesta contra el PSG.

Con dos goles, el colombiano Luis Javier Suárez selló la victoria 2-1 de los lusos en Champions, que, además, compromete a los franceses, pues su partido en casa contra el Newcastle, dentro de ocho días, determinará si los parisinos evitan la eliminatoria a doble partido en febrero.

Y, a pesar de dominar en gran medida, el PSG tuvo dificultades para crear ocasiones claras, y sus combinaciones cerca del área resultaron demasiado débiles y predecibles para la defensa lisboeta.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra un gol en el 2026 Getty Images

El brasileño Marquinhos estuvo cerca de marcar dos veces con cabezazos al principio, pero no encontró portería.

Warren Zaire-Emery anotó a la media hora, pero el gol fue anulado tras la revisión del VAR, uno de los tres goles del PSG anulados durante el partido.

Ousmane Dembélé falló un disparo a bocajarro tres minutos antes del descanso.

El portero del Sporting, Rui Silva, demostró su solidez con atajadas a disparos de Vitinha, Fabián Ruiz y Bradley Barcola.

El Sporting capeó el temporal y creó varias ocasiones prometedoras, la más destacada fue una ocasión fallada por Suárez, quien no acertó a conectar con un centro peligroso de Francisco Trincao justo delante de la portería seis minutos después del descanso.

Suárez se redimió y encendió a la afición local con una definición precisa para batir a Lucas Chevalier en el minuto 74. Un córner mal despejado, seguido de un desafortunado desvío, resultó fatal para la hasta entonces impenetrable defensa parisina.

Kvaratskhelia empató en el minuto 79, pero Suárez volvió a marcar en los últimos minutos con un remate de cabeza, que levantó a todo el estadio Alvalade, pór lo agónico del segundo tanto.

Pero, fue tanta la trasendencia de su anotación, que los elogios hacia el ‘cafetero’ se trasladaron a la prensa, donde le dieron su valor por todo lo hecho durante el compromiso.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa contra PSG, por Champions League AFP

En ‘A BOLA’, además de catalogar al colombiano como el mejor jugador del partido, también le dieron el valor de lo hecho en cancha: “La sensación de pérdida que el Sporting pudo haber experimentado tras la marcha de Gyokeres es definitivamente cosa del pasado. Dos goles contra el vigente campeón de Europa y la posterior victoria del equipo son algo para atesorar en la historia del Sporting y en la suya propia. Y dos disparos precisos, llenos de oportunidad y serenidad, siendo él el principal ilusionista de una noche mágica en Alvalade: el 20 de octubre de 2026”.

“Pero el colombiano no se detuvo ahí, demostrando una enorme capacidad de sufrimiento. En la primera parte, retrasó con frecuencia para jugar como pivote ofensivo y dio un pase magistral a Geny (36'). Luego, en el tiempo añadido, no dudó en recibir una tarjeta amarilla por frenar el avance de Kvaratskhelia. El pase del colombiano fue caro, sin embargo, nunca se ve a nadie comprar un Ferrari con calderilla”, agregaron en el medio sobre el ‘cafetero’ y su lúcida actuación, este martes.