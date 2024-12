Alfredo Morelos 'rompió' el silencio y respondió a sus críticos: "Soy un hijo de Dios"

Finalizado el compromiso contra Deportes Tolima, en el que Atlético Nacional se coronó campeón del fútbol colombiano; Alfredo Morelos tomó la palabra ante los medios de comunicación para referirse a lo que fue su ‘picante’ cruce con David González.

Y, en la zona mixta del estadio Atanasio Girardot, el ‘búfalo’ habló para ‘Telemedellín’, donde le preguntaron por la amenaza que le había realizado al entrenador ‘pijao’ días atrás, cuando afirmó que, de salir campeón, se lo celebraría a él por la ofensa que le había dicho en el estadio Murillo Toro, por la final de ida.

No obstante, para Alfredo Morelos eso ya había quedado atrás y, enfatizando en que “eso es fútbol”, reveló que ya dejó atrás todo lo sucedido: "En lo personal también cometí errores. Quiero pedir disculpas, uno como ser humano se equivoca”.

“Yo soy un hijo de Dios que siempre ha luchado, que ha comido muchas cosas. La gente me juzgó, me gritaban cosas feas, pero no soy esa clase de persona. Ojalá me conocieran personalmente para saber quién es Alfredo Morelos realmente”, dijo de manera contundente el delantero ‘verdolaga’, que hizo un pedido especial a conocerlo y no criticarlo como lo han hecho hasta ahora.

¡Los consejos de dos leyendas ‘verdolagas’!

Tras todo el ‘boom’ que se había generado en los últimos días, por las ofensivas y retadoras palabras que tuvo Alfredo Morelos, finalizada la final de ida, muchas eran las expectativas de lo que pudiera pasar entre él y David González en el estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, parece ser que de por medio hubo una importante charla, que al ‘búfalo’ le cambió su manera de pensar y actuar, de cara a lo que sería el nuevo enfrentamiento contra el entrenador de Deportes Tolima: “Yo no tengo ninguna rabia hacia David González, me pidió disculpas, se disculpó y tenía rabia y no acepté, pero es fútbol y ya obviamente pasó. Yo recibí dos consejos de fútbol de amigos, de René Higuita y Francisco Maturana, que me hicieron cambiar la mentalidad, al maestro lo admiro mucho, gracias por esos mensajes”.

1 of 1 Alfredo Morelos, goleador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

“Siempre como jugador en la cancha seré así y no voy a cambiar mi forma de ser, afuera cualquiera que me conoce sabe que soy una gran persona”, reveló Morelos en charla con ‘Win Sports’, durante los festejos de la estrella 18 de Atlético Nacional.

Ahora, los futbolistas del cuadro paisa tendrán unos días para descansar, antes de regresar a la acción con la mira puesta en el 2025, año en el que tendrán Copa Libertadores y distintos compromisos a nivel local.