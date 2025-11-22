"Algunos enemigos de Junior no nos dejaron ser campeones de la Copa Sudamericana"

Junior de Barranquilla estuvo cerca de celebrar en la Copa Sudamericana, de quedarse con el trofeo en el año 2018, pero los penaltis fueron el talón de Aquiles de los 'tiburones' contra Athletico Paranaense.

Ya ha pasado un tiempo de este desafortunado momento para el elenco de la capital del Atlántico y sus hinchas, pero en las últimas horas fue evocado ese episodio por una voz autorizada del club; dejando unas frases que llamaron la atención.

Fue así como Fuad Char, máximo accionista del Junior, indicó que "algunos enemigos" evitaron que los 'curramberos' se coronaran en el certamen de la Conmebol.



"Hablábamos con 'Teo' (Gutiérrez) del partido aquel en Paranense, que estuvimos a un penalti para ser campeones de la Sudamericana, y bueno, algunos enemigos del equipo no nos dejaron ser campeones; la tuvimos muy cerca", sostuvo Char Abdala en diálogo con el periodista Ramiro Jiménez.



Otras declaraciones de Fuad Char

- El inicio de Junior en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Publicidad

"Dos partidos, uno con Nacional en la última fecha (todos contra todos) y frente a Medellín, esperamos seguir en esa línea".

Junior de Barranquilla recibe al Medellín en el inicio de los cuadrangulares. X de @JuniorClubSA

- ¿Opciones de ganar la estrella 11?

Publicidad

"Si Dios quiere. Paso a paso, vamos a ganar el domingo en la ciudad de Cali. Por lo menos, los muchachos tienen la entrega total, eso ya es un paso importante".

- El acompañiento de los hichas frente al DIM en el Metropolitano

"Estuvo bien, pero pudo ser mejor".

- Análisis del grupo A

Publicidad

"El cuadrangular de estos cuatro equipos van a ser así los resultados, muy apretados. A nosotros nos gusta jugar con la más 'fea' y nos va bien. Yo le dije al 'profe' (Alfredo Arias) que si no podíamos ganar el empate iba a ser bueno (contra América), con Nacional igual, y después ganar los dos partidos en casa".



El presente del Junior de Barranquilla

Los dirigidos por Alfredo Arias comenzaron con pie derecho en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025, al imponerse 1-0 a Medellín en el Metropolitano y confían en seguir por la estela del triunfo este domingo en su visita al América de Cali.

