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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Malas noticias para Carlos Darwin Quintero y Millonarios a días de la fecha 19 de Liga BetPlay 2026

Malas noticias para Carlos Darwin Quintero y Millonarios a días de la fecha 19 de Liga BetPlay 2026

Este jueves el propio club ‘embajador’ se pronunció sobre el estado de salud del experimentado Carlos Darwin Quintero, quien estará alejado por varias semanas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Carlos Darwin Quintero Millonarios
Carlos Darwin Quintero, futbolista de Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

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