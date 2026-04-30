Malas noticias para Carlos Darwin Quintero y Millonarios a días de la fecha 19 de Liga BetPlay 2026

Millonarios se pronunció este mismo jueves sobre lo que sucede con su futbolista Carlos Darwin Quintero, quien estará de baja en el remate de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano, y en las siguientes fechas de la Copa Sudamericana.

En las últimas horas extraoficialmente se habló de unos temas de salud que estarían afectando al experimentado jugador, quien venía subiendo su nivel en medio del irregular presente que vive el cuadro 'embajador'.



Comunicado de Millonarios sobre Darwin Quintero

Millonarios FC informa que el jugador Carlos Darwin Quintero presenta un quebranto de salud que no le permitirá ejercer, por el momento, la actividad deportiva.

El jugador ya inició el tratamiento médico que le garantizará el regreso a la competencia oficial en óptimas condiciones el próximo semestre.

Carlos Darwin Quintero anotó el único gol de Millonarios contra Boston River, por Copa Sudamericana Colprensa

¡A Carlos Darwin le deseamos pronta recuperación!



¿Qué le pasó a Carlos Darwin Quintero?

Este jueves el panelista del diario 'AS', Adrián Magnoli, detalló que el nacido en Tumaco "presenta un trombo en una pierna y se perdería lo que resta de semestre", además se conoció que la baja sería "entre 2 y 3 meses fuera de las canchas", por lo que ahora se enfocará en su salud y estará a alejado de las canchas.



Darwin Quintero estaba siendo más protagonista en el elenco dirigido por el técnico argentino Fabián Bustos, y marcó el gol de la victoria 1-0 frente a Boston River por Copa Sudamericana, y en la derrota 3-1 frente al América de Cali fue el único que descontó.

Publicidad

Cabe recordar que Millonarios jugará este domingo 3 de mayo por la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-I frente a Alianza FC, en Valledupar. Dicho compromiso quedó programado para las 3:30 p.m., ya que se definirán los últimos clasificados. De hecho, actualmente los azules están en el puesto 11 de la tabla de posiciones, con 25 puntos, por lo que deberá ganar y esperar que Cali y Medellín no ganen sus respectivos compromisos, frente a Tolima y Águilas Doradas.