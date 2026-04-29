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Gol Caracol  / Rodrigo Contreras y un alarmante mensaje en Millonarios; "veremos qué pasa, tengo a mi hijo lejos"

Rodrigo Contreras y un alarmante mensaje en Millonarios; "veremos qué pasa, tengo a mi hijo lejos"

Rodrigo Contreras contó detalles de lo que lo que vivió hace unos días y dejó algunas reflexiones de cara a su futuro deportivo en el conjunto 'embajador'. Acá todo lo que dijo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios en la victoria sobre Atlético Nacional
Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios en la victoria sobre Atlético Nacional
Colprensa

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