Rodrigo Contreras y un alarmante mensaje en Millonarios; "veremos qué pasa, tengo a mi hijo lejos"

Millonarios empató 0-0 con Sao Paulo en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y, más allá del resultado, una de las voces que más llamó la atención tras el compromiso fue la de Rodrigo Contreras. El delantero argentino no solo analizó el momento deportivo del equipo, sino que dejó un mensaje que encendió las alarmas sobre su continuidad en el club.

En primera instancia, Contreras habló de la situación futbolística del cuadro azul y reconoció que el equipo debe asumir responsabilidades en medio de una campaña irregular. “Tenemos que poner la cara, poner el pecho. Asumir todo lo que viene pasando, y, como dije, ir a buscar los cuatro partidos que quedan y demostrar que queremos competir internacionalmente y también en la liga local”, aseguró el atacante, dejando claro que aún confían en pelear tanto en Copa como en el torneo colombiano.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Sao Paulo, por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

Posteriormente, el argentino se refirió a su presente individual y a las dificultades físicas que atravesó recientemente. “Bien, la verdad es que me siento bien. En el último partido no estuve como arranqué, pero son momentos que todo delantero tiene y que aprender a pasarlo. La verdad que venía de estar una semana en cama con él, con el golpe del otro día que tuve convulsiones, tuve pérdida de conocimiento. Inconscientemente yo soy así, quería jugar igual en ese momento, quería entrar al partido y ya había convulsionado y no no dimensionaba las cosas. Me tuve que ir al hospital, estar dos días encerrado ahí en internado y después una semana en reposo. Por suerte ahora ya pude volver a jugar. Y contento de estar en cancha, que es lo que más me gusta, después ayudar a mi equipo, a mis compañeros. Ahora tengo que seguir mejorando y tratar de buscar el gol, que en el momento que llegue se que va servir para ayudar a mis compañeros”, relató en charla con 'DS'.



Sin embargo, la declaración más fuerte llegó cuando fue consultado por su estado emocional tras ese episodio médico. Contreras confesó que la distancia con su familia ha sido determinante. “Sí, la verdad que fueron días muy duros para mí, la pasé muy mal, tenía a mi familia lejos, acá estoy solo en Bogotá. Entonces, hay veces que cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Entonces, veremos qué pasa de acá a junio y veré lo que quiero hacer. Además, tengo a mi hijo muy lejos. Ahora lo que pienso es en ayudar a mi equipo en los otros cuatro partidos y después bueno, veré que que pasa en junio en adelante”, manifestó.

Publicidad

Finalmente, al ser consultado directamente sobre una posible salida de Millonarios, dejó una respuesta abierta que alimenta la incertidumbre. “No. No, sé. Quiero descansar. Quiero recuperar tiempo con mi familia. La verdad que llevo 3 años y medio lejos de mi hijo, de mi familia. Así que nada, veremos qué pasa. La verdad que cada vez se me hace más difícil a mí estar lejos de ellos, pero bueno, como dije, mientras esté acá en el club voy a dar lo mejor de mí y voy a ayudar a a mi equipo a que a que pueda conseguir grandes cosas”, concluyó.