Este martes, en el Atanasio Girardot, Once Caldas sorprendió y venció 4-3 a Atlético Nacional en la definición por penaltis y clasificó a la final de la Copa BetPlay 2026. En los 90 minutos, el encuentro terminó 2-2 y en el global 3-3.

Los hinchas de los 'verdolagas' despidieron a su equipo entre rechiflas y con notable molestia, como quiera que se quería llegar a la definición en la presente temporada. Los de Lucas González se marcharon cabizbajos, vencidos por el equipo de Manizales, que reaccionó bien en el complemento y forzó los penales para determinar el finalista.

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Desde el pitazo inicial fue un ida y vuelta constante, pero Nacional fue el que abrió la cuenta a los 36 minutos. Alfredo Morelos pivoteó y filtró un pase al área para un Elías Cabrera que hizo un control exquisito y definió con pierna derecha.

James Rodríguez en Nacional vs. Once Caldas. COLPRENSA.

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Dos minutos después, el 'verdolaga' amplió la ventaja, esta vez a través de James Rodríguez, quien anotó su segundo gol con la camiseta verde y blanca. Emanuel Benítez desbordó por derecha y lanzó un pase al medio y el '23' apareció solo para marcar con pierna zurda.



Al descanso, Nacional se fue con ventaja de 2 a 0 sobre el 'blanco blanco'.

Para la segunda parte, Once Caldas reaccionó y consiguió un empate que silenció el Atanasio. A los 49 minutos, Michael Barrios marcó de penalti luego de una falta de Franco Armani sobre Jefry Zapata.

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Al 56', los caldenses armaron una gran jugada colectiva que fue finalizada con un tremendo remate de media distancia de Juan Pablo Nieto. De ahí en adelante, el 'verde paisa' aceleró, la visita le continuó apostando al contrataque, pero todo quedó en empate 2-2 y 3-3 en el global. La definición de los antioqueños no fue la mejor-

En los penaltis, Once Caldas se impuso por marcador de 4-3 y clasificó a la final de la Copa. Espera por América de Cali o Internacional de Bogotá.

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Tanda de penaltis

William Tesillo anotó.

Edwin Torres anotó.



Edwin Cardona anotó.

Daniel Londoño anotó.

Nicolás Rodríguez cobró y Felipe Parra atajó.

Michael Barrios cobró y Franco Armani atajó.

Jorman Campuzano cobró y Felipe Parra atajó.

Jaime Alvarado anotó.



Alfredo Morelos anotó.

Juan Patiño anotó.



Ficha técnica

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Atlético Nacional: Franco Armani, Andrés Felipe Román (Nicolás Rodríguez - 87'), Andrés Felipe Reyes, César Haydar, William Tesillo, Elías Cabrera (Matheus Uribe - 58'), Jorman Campuzano, Andrés Sarmiento (Marlos Moreno - 58'), James Rodríguez (Edwin Cardona - 58'), Emanuel Benítez (Kevin Parra - 67') y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

Once Caldas: Felipe Parra, Juan Castaño (Juan David Cuesta - 46'), Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa (Juan Patiño - 46'), Juan Pablo Nieto, Andrés Colorado (Jaime Alvarado - 74'), Michael Barrios, Andrés Felipe Roa (Jáder Quiñones - 46'), Juan Zapata y Dayro Moreno (Edwin Torres - 46').

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Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Carlos Ortega.