En un encuentro áspero y con pocas emociones, las selecciones de Chile y la Selección Colombia empataron a cero este martes en su último partido del año, disputado en el estadio Monumental de Santiago.

Los cafeteros tuvieron más ocasiones que los locales e incluso fallaron un penalti a cargo de Luis Suárez en el minuto 34', pero no lograron doblegar a un equipo chileno inexperimentado pero combativo.

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La Colombia de Néstor Lorenzo, que metió en su 11 inicial a jóvenes como Matías Orozco o Daniel Arcila, volvía a ser favorita tras la victoria conseguida contra la Roja el viernes pasado en Cali (1-0).

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Pero fue Chile quien empezó mejor. Más agresivos en la recuperación y bien instalados en campo contrario, los hombres de Nicolás Córdova dominaban la posesión, aunque les faltaba precisión en el último pase.



La Roja se fue entonando de a poco ante una Colombia demasiado pasiva. Bajo la impulsión del mediapunta Nils Reichmuth y el volante Darío Osorio, puso a prueba al arquero Aldair Quintana, que respondió de forma impecable.

El Monumental de Santiago animaba a los suyos para romper una racha de 18 años sin vencer a los cafeteros en Chile.

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Sin embargo, un error de la defensa local enfrío el ambiente.

En una de las pocas aproximaciones de Colombia, el centrocampista chileno Vicente Pizarro se lanzó al suelo para frenar el avance del lateral Daniel Muñoz y lo derribó en el área. Una torpeza evitable.

Chile vs. Colombia. FCF.

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Luis Suárez lanzó el penal fuerte y ajustado al palo derecho, pero Lawrence Vigouroux lo desvió con una gran estirada.

Pese a una lesión de aparente gravedad que obligó a la sustitución de Gustavo Puerta, líder del mediocampo, el descanso le vino bien a Colombia. Los de Lorenzo regresaron al césped con otra energía e ideas más claras.

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Mejores en la presión y peligrosos por las bandas, hicieron sufrir a una Chile que ya no lograba conservar la pelota.

Les faltó, sin embargo, algo más de finura en el último gesto para batir a Vigouroux.

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A falta de juego, la Roja luchó hasta el final para resistir a los asaltos cafeteros.

Y pudo obtener premio tras un buen centro al área que el delantero Gonzalo Tapia no remató por poco.