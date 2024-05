Este jueves 2 de mayo, el América de Cali anunció la segunda baja de cara a lo que será el semestre venidero en este 2024, en el que tendrán competencia únicamente en la Liga y Copa Betplay.

A través de un comunicado oficial, el cuadro ‘escarlata’ compartió los detalles de la salida del atacante, quien habría decidido culminar la vinculación contractual: “América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que el jugador Edwar López decidió rescindir su contrato por motivos personales”.

“Le agradecemos al futbolista su entrega durante estos meses y le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”, concluyó el equipo vallecaucano en sus redes sociales, donde le envió emotivo mensaje al atacante de 29 años.

🇦🇹 El jugador Edwar López finalizó su vínculo con nuestra institución, tras presentar su carta de renuncia por motivos personales. Le deseamos éxitos en su carrera profesional. pic.twitter.com/fg5c0HE83n — América de Cali (@AmericadeCali) May 2, 2024

Publicidad

Es importante destacar que, durante el primer tramo del año, el futbolista ‘escarlata’ logró disputar un total de catorce encuentros con los vallecaucanos, entre Liga y Copa Sudamericana, donde marcó solo dos goles. Estos, frente a Alianza FC y el Junior de Barranquilla.

El América ya inició su 'barrido'

Publicidad

Cabe destacar que, con la salida de Edward López, ya son dos las bajas del cuadro americano de cara al segundo semestre. Esto, teniendo en cuenta que la primera fue la de César Farías, el entrenador.

Y es que, justamente a lo que fue su destitución, el entrenador venezolano tomó la palabra este martes en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio',revelando algunas razones por las que salió del banquillo 'escarlata', además de aclarara los rumores que lo relacionaban con una posible disputa y encuentros con jugadores del plantel.

“A veces las cosas salen bien, a veces no. Me entregaron el equipo con una jornada menos, sin pretemporada, sin haber elegido un jugador. Entiendo y me adapto al formato y a los esquemas del club. Yo no me estoy quejando de eso, sino que esos son los esquemas del club, mi visión la puedo decir y sostener y esa visión a lo mejor trae incomodidades. Yo soy un hombre que acata las reglas, pero expongo mis motivos y puntos de vista y a lo mejor eso no es agradable para todo el mundo", indicó de entrada César Farías.

César Farías, exentrenador de América de Cali. Foto: Twitter del América.