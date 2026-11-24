América de Cali dio un golpe de autoridad en sus aspiraciones de llegar a la gran final de la Liga BetPlay II-2026. Este martes 24 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, los 'escarlatas' se quedaron con una nueva edición del clásico vallecaucano, luego de vencer 2-1 al Deportivo Cali. El gran protagonista de la noche fue Tomás Ángel, quien se reportó con un doblete y le entregó tres puntos fundamentales a su equipo.

El compromiso comenzó con novedades negativas para ambos conjuntos. Jhon Murillo, por el lado de los locales, y Eduard Bello, en el conjunto 'azucarero', presentaron molestias físicas y tuvieron que abandonar el campo de juego antes de cumplirse los primeros 25 minutos.

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Superadas esas dificultades, el clásico comenzó a tomar ritmo y aparecieron las aproximaciones de peligro en las dos áreas. Sin embargo, fue América el que encontró la manera de romper el cero. Al minuto 38', Marcos Mina se proyectó por el costado y envió un centro preciso al área. Allí, apareció Tomás Ángel, quien se impuso en el juego aéreo y conectó un potente cabezazo para vencer al arquero rival y establecer el 1-0.

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El conjunto dirigido por David González salió decidido a ampliar la diferencia en el segundo tiempo y no tardó en conseguirlo. Apenas al minuto 48', Marcos Mina volvió a ser protagonista con un centro desde el costado. La fórmula se repitió: Tomás Ángel ganó nuevamente por arriba y, con otro cabezazo, superó a Pedro Gallese para poner el 2-0.



América y Cali se enfrentaron por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Deportivo Cali, bajo las órdenes de Rafael Dudamel, no bajó los brazos y encontró una oportunidad para meterse nuevamente en el partido. Steven Rodríguez tomó el balón, avanzó varios metros y, cerca del área, sacó un potente remate de media distancia que dejó sin opciones a Jean Fernandes. Era el 2-1 y todavía quedaba partido por delante.

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No obstante, América logró sostener la ventaja y celebró una victoria de enorme valor en el clásico. Con este resultado, llegó a lo más alto de su cuadrangular y dio un paso importante en su objetivo de disputar la final del fútbol colombiano.