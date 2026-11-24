América de Cali sueña con la final en la Liga BetPlay II-2026. Este martes 24 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero, firmó una victoria clave en sus aspiraciones. Y es que se impuso por 2-1 a Deportivo Cali, en una nueva edición del clásico vallecaucano. Allí, la gran figura de la noche fue Tomás Ángel, quien firmó los dos tantos con potentes cabezazos.

El encuentro inició con malas noticias para lado y lado. Jhon Murillo, en los 'diablos rojos', y Eduard Bello, de los 'azucareros', sufrieron molestias físicas y, en 25' minutos, tuvieron que salir del maltrecho y visiblemente afectado terreno de juego, por un concierto de hace unos días en la capital del Valle.

Publicidad

Después de dichas novedades, el juego entró en sintonía y empezaron a aparecer las opciones de peligro en las respectivas áreas. Quien terminó aprovechando fue el local, gracias a Tomás Ángel. Cuando transcurría el minuto 38', Marcos Mina se hizo con el esférico, envió un centro preciso y el delantero ganó por los aires, conectando de cabeza para el 1-0.

Publicidad

Con el marcador a su favor, América de Cali se llenó de confianza, se soltó más y eso se vio reflejando en el inicio de la parte complementaria. Al 48', se repitió la fórmula que había dado resultado. Otra vez, Marcos Mina centró y, nuevamente, Tomás Ángel conectó de cabeza, venciendo al guardameta, Pedro Gallese, lo que significó el 2-0 parcial en el tanteador.



Sin embargo, los dirigidos por Rafael Dudamel no se dieron por vencidos y le pusieron suspenso al partido. Steven Rodríguez tomó el balón, emprendió una larga carrera, se perfiló y, cerca del área, se animó con un potente remate de media distancia para vencer al guardameta, Jean Fernandes, sentenciando el 2-1 en el estadio Pascual Guerrero.

América venció a Cali, por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Tabla de posiciones del grupo B de la Liga BetPlay II-2026

1. América - 4 pts. (+1)

2. Millonarios - 4 pts. (+3)

3. Cali - 1 pts. (-1)

4. Bucaramanga - 1 pts. (-3)

Publicidad

Resultados del grupo B de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 1



Bucaramanga 2-2 América

Cali 0-0 Millonarios

Fecha 2



Millonarios 4-1 Bucaramanga

América 2-1 Cali

Tomás Ángel, autor de los dos goles de América contra Cali en cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de América de Cali

Programación del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2026

Fecha 3

Cali vs. Bucaramanga

Día: viernes 27 de noviembre.

Hora: 6:35 p.m.

Estadio: Palmaseca.

Publicidad

Millonarios vs. América

Día: viernes 27 de noviembre.

Hora: 8:40 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Fecha 4

Bucaramanga vs. Cali

Día: martes 1 de diciembre.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Américo Montanini.

Publicidad

América vs. Millonarios

Día: martes 1 de diciembre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.