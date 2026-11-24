El jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, declaró que "a veces es más importante hacer las cosas fáciles muy bien", respecto a la mejoría en la segunda parte de su equipo, tras la victoria (5-1) de los blancos ante el PSV en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

"Creo que en la segunda parte hemos jugado mejor, hemos hecho las cosas fáciles mejor. La gente sabe que nosotros tenemos jugadores con calidad para hacer cosas maravillosas, pero a veces es más importante hacer las cosas fáciles muy bien", añadió, en el micrófono de Real Madrid TV, sobre un partido en el que su equipo tuvo que remontar un 0-1 y le dio la vuelta al marcador en la segunda mitad.

Publicidad

Bellingham anotó el segundo tanto del Real Madrid, el que confirmaba la remontada antes de la goleada posterior. Fue un disparo potente, de volea, desde la frontal. El británico no sabía cómo definirlo: "No tengo ni idea de qué hago, no sé, he tenido el balón en buena posición, he pensado que iba a tirar, he tirado y gol".

Jude Bellingham: “A mi no me importa el Balón de Oro. Yo quiero ganar muchos títulos con el REAL MADRID”



No lo puedo amar más. 😭🐐 pic.twitter.com/zl2RBxVu4j — MT2 (@madrid_total2) November 24, 2026

Publicidad

"Es importante porque son tres puntos, no queremos jugar la clasificación, necesitamos ganar partidos. La primera parte fue difícil, el PSV es un equipo con mucha calidad, pero en la segunda parte el nivel del equipo fue mucho más alto", apuntó.



Señaló diversos motivos para la remontada: "Carácter, mentalidad, las palabras del míster en el descanso, no sé, son muchas cosas juntas, por eso estamos remontando mucho, pero mejor para nosotros ganar con convicción, por eso necesitamos mejorar todavía".

Real Madrid, de la mano de Bellingham, Valverde y Mbappé, venció a PSV en Champions League AFP

"La afición siempre increíble. Es muy fácil para la afición ser un poco más negativa, pero cuando ellos son positivos el equipo juega mil veces mejor. Necesitamos eso para todos los partidos y estoy convencido de que vamos a ganar", terminó.