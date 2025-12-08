“América eliminó a su máximo rival que es Nacional; fue espectacular, importantísimo”

América de Cali sorprendió y le ganó 3-2 a Atlético Nacional en la última fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, que eliminó al equipo paisa, a pesar de tener chance de llegar a la final, y que se le dio el resultado que necesitaba, que el Junior perdiera con Medellín, algo que no aprovechó.

Por eso, en la rueda de prensa luego del compromiso en el Pascual Guerrero, el técnico Alex Escobar dio su análisis del duelo, pero también de lo que fue el semestre que vivieron en el fútbol colombiano.

"Con expulsiones, lesionados y el equipo siguió dando la cara, mostrando capacidad y hoy terminamos el campeonato con mucha capacidad, dignidad y eliminamos al rival de nosotros, que es Nacional, eso fue espectacular, importantísimo. Para el hincha también porque usted sabe que este es el clásico de Colombia", fueron las palabras del entrenador luego del triunfo 3-2.

Por la misma línea, Alex Escobar reconoció la labor de sus dirigidos, señalando que "realmente el equipo demostró mucha dignidad en este cuadrangular, mucha entereza, los muchachos creo que dejaron la piel en la cancha, un grupo como se decía de la muerte. Eramos de los menos favoritos y nos duele muchísimo los 10 minutos en Barranquilla, el gol que le convalidaron a Junior acá, pero tenemos quedarnos con las cosas buenas, importantes, el trabajo del cuerpo técnico fue fundamental en cabeza del profesor David González".



América vs Nacional

Acá más declaraciones de Alex Escobar, tras América 3-2 Nacional:

*Se lamentan no estar en la final

"Duele no estar en la final, porque el equipo se plantó de una manera importante, tanto de local como de visitante, quedémonos con lo bueno, sabemos que siempre queremos quedar campeón, que tengamos un 2026 importante".

*Errores que costaron caro

"No es momento de juzgar a nadie, fueron desconcentraciones que se presentaron en esos momentos, todavía estamos con el tema del gol de si entró o no. En Barranquilla dicen que el mejor partido del semestre, pero tuvimos desde que comenzamos a ascender para clasificar, varios partidos buenos e importantes".

*El desgaste de partidos

"En Colombia se juega mucho partido, logramos hasta estar en la semifinal de la Copa Colombia, América no tiene una nómina tan extensa como Nacional, Medellín o Junior. Y así con esos jugadores dando todo, con jóvenes que han puesto su capacidad, el equipo llegó a pelear a instancias finales".