América pasó en blanco este 2025 en el fútbol colombiano y un primer jugador confirmó su salida

América de Cali cerró con decoro los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, luego de imponerse 3-2 a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero y privar a los 'verdolagas' de disputar la final. Los 'diablos rojos' pasaron el año en blanco, sin títulos, y en las últimas horas, un jugador confirmó que no seguirá en el equipo.

Se trata de Luis Paz, quien sostuvo en charla con los medios de comunicación que el duelo frente al 'rey de copas' fue el último que disputó con la 'mechita'. Agradeció por los momentos vividos en el plantel.

"Hoy (lunes) es mi último partido en nómina; es mi último baile como decía el 'profe' Guimaraes. Contento por todo lo vivido, y a Dios gracias, y podemos decir que salimos satisfechos con lo hecho", comenzó diciendo Paz en zona mixta en el Pascual Guerrero.

El experimentado centrocampista vistió los colores del América por siete años, por tanto dar a conocer esta noticia lo llenó de melancolía y mucha tristeza.



"Sí, nostálgico porque es uno de mis amores América, he estado aquí durante siete años, he dado gran parte de mi vida y de mi carrera en querer conseguir y lograr los objetivos que tenemos todos como jugadores, como hinchas como club. Y claro que te da nostalgia, melancolía, porque no es fácil tomar esta decisión. Vos decir no, ya estuvo bueno en ese aspecto, y bueno es el fútbol", continuó.

Paz agregó que se despedirá oficialmente del plantel y cuerpo técnico apenas finalicen las labores la próxima semana.

"De mis compañeros me he despedido, más de uno de ellos tiene noción de lo que puede ser y todavía seguimos entrenando hasta la próxima semana. Obviamente, nos despediremos todos. Algunos seguirán, otros se irán para otros clubes porque así es esto y así es cada semestre. Es el fútbol, es la vida, hay que ir para delante", indicó.

Por último, al ser consultado si en el futuro se ve cumpliendo otro papel en la 'mechita', precisó que "sí, no soy ajeno a eso. Para eso también me he preparado durante este tiempo en la parte académica, he tratado de llevarla afín con el fútbol y estar preparado. Tener esas posibilidades de vida, si lo he hecho como jugador, siempre lo he dicho: soy un hincha privilegiado de trabajar en el club donde uno desde adentro puede aportar más para lograr esos sueños que tenemos todos con este gran equipo".