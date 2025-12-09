Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América pasó en blanco este 2025 en el fútbol colombiano y un primer jugador confirmó su salida

América pasó en blanco este 2025 en el fútbol colombiano y un primer jugador confirmó su salida

Dicho jugador vistió los colores del América por varios años, y al dar conocer esta noticia, lo llenó de tristeza y melancolía. ¡Entérese de quién se trata!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
América cerró los cuadrangulares con victoria en el Pascual Guerrero.
América cerró los cuadrangulares con victoria en el Pascual Guerrero.
X de @AmericadeCali

Publicidad

Publicidad

Publicidad