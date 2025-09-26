América de Cali y su reacción a dura sanción para Rodrigo Holgado; departamento jurídico actuará

América de Cali fue notificado de la sanción de doce meses (un año) para su jugador argentino nacionalizado para Malasia, Rodrigo Holgado, quien viene jugando para dicha selección en el marco de la Copa Asiática, pero desde la FIFA anunciaron que hubo falsificación de documentos, algo que afecto al delantero de los 'escarlatas'.

Holgado, junto a otros 6 futbolistas que se naturalizaron para ese combinado nacional en los recientes meses, generaron sospechas y hubo una denuncia cuestionando la elegibilidad de estos jugadores que nacieron en otros países.

De hecho, además de los doce meses alejado de cualquier actividad deportiva, al delantero del América de Cali y los otros seis jugadores les tocará pagar 2 mil francos suizos, que en euros son alrededor de 2.100.



Reacción de América de Cali a sanción de Rodrigo Holgado

A través de sus redes sociales el conjunto vallecaucano emitió un comunicado para confirmar que recibieron la notificación y que desde ya están trabajando en conjunto con la federación de fútbol de Malasia, la selección para la que está jugando el delantero nacido en Argentina desde hace algunos meses.

"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, hoy fuimos notificados de la sanción impuesta por la FIFA al jugador Rodrigo Holgado, que consiste en 12 meses de inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, la cual empezará a regir a partir de la fecha de la notificación", escribieron de entrada.

Publicidad

Seguido a eso, mencionaron que se buscará reducir o quitar la sanción, ya que "tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes".

📄 Comunicado oficial | Rodrigo Holgado. pic.twitter.com/2ZlGWRfIno — América de Cali (@AmericadeCali) September 26, 2025

Para terminar, desde el América de Cali señalaron que desde su "departamento jurídico" estarán al pendiente y en "contacto con la Asociación de Fútbol de Malasia para conocer el desarrollo de este proceso", que los termina afectando con uno de sus futbolistas extranjeros, a pesar de que no viene siendo una de las figuras, ya que Luis Ramos es el delantero centro inicialista en el cuadro 'escarlata'.

Publicidad

Actualmente Rodrigo Holgado en la Liga BetPlay 2025-II no lleva ningún gol y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que está sanción, en caso de confirmarse por parte de la FIFA luego de la apelación, lo dejaría afuera casi que hasta que cumpla su vínculo contractual con el club colombiano.