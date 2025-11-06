América y el golazo que le marcó a Boyacá Chicó; José Cavadía el autor de la celebración

Publicidad
América de Cali visitó al Chicó en partido clave por la Liga BetPlay II-2025. Los 'diablos rojos' tienen el gran objetivo de integrar el grupo de los ocho, por ello la importancia de sumar a tres. Los vallecaucanos pegaron primero en el estadio La Independencia con un golazo de José Cavadía.
Fue al minuto 5 que el talentoso futbolista de la 'mechita' abrió el marcador, convirtió el 0-1 con un potente remate de media distancia que se coló en el palo izquierdo del arquero de los 'ajedrezados'.
¡GOLAZO DE @AmericadeCali! Tremendo remate de José Cavadía y la 'Mecha' se hace sentir en Tunja. #LALIGAxWIN 👹⚽🔥🏆 pic.twitter.com/rBAsOo2pEj— Win Sports (@WinSportsTV) November 6, 2025