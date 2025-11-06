América y el golazo que le marcó a Boyacá Chicó; José Cavadía el autor de la celebración

América de Cali visitó al Chicó en partido clave por la Liga BetPlay II-2025. Los 'diablos rojos' tienen el gran objetivo de integrar el grupo de los ocho, por ello la importancia de sumar a tres. Los vallecaucanos pegaron primero en el estadio La Independencia con un golazo de José Cavadía.

Fue al minuto 5 que el talentoso futbolista de la 'mechita' abrió el marcador, convirtió el 0-1 con un potente remate de media distancia que se coló en el palo izquierdo del arquero de los 'ajedrezados'.

Vea acá el golazo de Jose Cavadía en Chicó vs. América por la Liga BetPlay II-2025: