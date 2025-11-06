Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace, con Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, venció 3-1 al AZ Alkmaar en Conference League

Crystal Palace, con Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, venció 3-1 al AZ Alkmaar en Conference League

Tanto Jefferson Lerma y Daniel Muñoz fueron titulares en el Crystal Palace este jueves, en partido por la Conference League. Las 'águilas' llegaron a seis puntos en el certamen.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2025
Crystal Palace le ganó al AZ Alkmaar en la Conference League; jugaron Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.
