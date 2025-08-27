Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Manchester United, eliminado por equipo de cuarta división: cayó, tras 23 penaltis en Copa

Manchester United, eliminado por equipo de cuarta división: cayó, tras 23 penaltis en Copa

El modesto Grimsby Town igualó 2-2 en los 90 minutos con el Manchester United, pero luego se impuso 12-11 en los cobros desde los doce pasos.