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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Román y el gol que le anularon en Nacional vs Junior; fue por fuera de lugar

Andrés Román y el gol que le anularon en Nacional vs Junior; fue por fuera de lugar

Al minuto 30 se dio una gran jugada colectiva de Atlético Nacional, y el lateral derecho Andrés Román fue el que definió dentro del área, pero hubo revisión de VAR y no valió.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Andrés Felipe Román, jugador de Nacional.
Andrés Felipe Román, jugador de Nacional.
AFP

Atlético Nacional lograba adelantarse en el marcador al minuto 30 de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I contra Junior, de la mano de Andrés Román, pero fue anulado.

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Se juntaron Jorman Campuzano y Milton Casco, para que el lateral argentino mandara un centro al segundo palo, donde entraba el lateral derecho bogotano.

Andrés Román intentó cabecear, siguió la acción y al final logró mandar la pelota al fondo de la red, sin embargo, el VAR avisó que había fuera de lugar del jugador de Nacional, y no valió el tanto.

Así fue el gol anulado a Andrés Román, en Nacional vs Junior:

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