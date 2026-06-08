Andrés Román y el gol que le anularon en Nacional vs Junior; fue por fuera de lugar

Atlético Nacional lograba adelantarse en el marcador al minuto 30 de la final de vuelta de la Liga BetPlay 2026-I contra Junior, de la mano de Andrés Román, pero fue anulado.

Se juntaron Jorman Campuzano y Milton Casco, para que el lateral argentino mandara un centro al segundo palo, donde entraba el lateral derecho bogotano.

Andrés Román intentó cabecear, siguió la acción y al final logró mandar la pelota al fondo de la red, sin embargo, el VAR avisó que había fuera de lugar del jugador de Nacional, y no valió el tanto.

Así fue el gol anulado a Andrés Román, en Nacional vs Junior:

¡Andrés Felipe Román abría el marcador para Nacional, sin embargo el gol no suma por fuera de lugar y seguimos 0-0! #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/vuy21o1DX9 — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026