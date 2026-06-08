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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jhon Jáder Durán, como un hincha más; así apoyó a Nacional contra Junior en la final

Jhon Jáder Durán, como un hincha más; así apoyó a Nacional contra Junior en la final

A través de sus redes sociales, el delantero colombiano, Jhon Jáder Durán, publicó un video desde el Atanasio Girardot, acompañado de un mensaje de aliento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia e hincha de Atlético Nacional
Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia e hincha de Atlético Nacional
AFP

Jhon Jáder Durán está disfrutando de unas vacaciones en Medellín. Después de haber puesto punto final a su temporada con el Zenit de San Petersburgo y no ser elegido por el técnico, Néstor Lorenzo, para integrar la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026, decidió viajar a su país. Allí, se le ha visto compartiendo con amigos, familiares y demás seres cercanos.

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Ahora, este lunes 8 de junio, en el marco del partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026, entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, dijo presente en el estadio Atanasio Girardot. A través de sus redes sociales, exactamente en su cuenta oficial de Instragam, publicó una historia con la hinchada 'verdolaga' de fondo. Dicho video estuvo acompañado de un mensaje de apoyo.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatoria Sudamericanas
Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia, celebra un gol en las Eliminatoria Sudamericanas
AFP

"Qué lindo es ser hincha del verde. El que no crea que no vaya y tampoco lo vea", escribió Jhon Jáder Durán, confirmando una vez más su amor por el club antioqueño. Recordemos que la ida había terminado 3-0 a favor del 'tiburón', con goles de Bryan Castrillón y doblete de Luis Fernando Muriel.

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