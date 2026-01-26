James Rodríguez y Millonarios, rumor que ronda en el ambiente; el tiempo agobia al '10' de Colombia

Mientras Millonarios tiene un arranque complejo del 2026 con dos derrotas consecutivas en la Liga BetPlay 2026-I, frente a Bucaramanga y Junior, en cuanto a fichajes sigue rondando el rumor que pone a James Rodríguez en la órbita del equipo 'embajador', y aunque parece una operación compleja por lo económico y deportivo, todo apunta a que desde el club bogotano harían un esfuerzo importante para intentar tener en sus filas al '10' de la Selección Colombia.

Con ese panorama, este lunes 26 de enero el periodista Julio Sánchez Cristo dio novedades en Caracol Radio sobre lo que podría ser un eventual fichaje del capitán de la 'tricolor', quien está sin equipo y busca minutos y protagonismo para llegar con rodaje al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el que será el último de su carrera.



Así va lo de James Rodríguez y Millonarios

El citado comunicador informó en las últimas horas en su espacio radial que "James decide, le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas", comenzó diciendo sobre las charlas que ya habrían entablado las partes en las recientes horas y días.

Para ampliar más el tema, Sánchez Cristo mencionó que se "está haciendo un esfuerzo en Millonarios para compensar el tema del patrimonio, igual que Falcao, le pasa lo mismo", y que de igual manera ya se habló del salario para Rodríguez Rubio. Así detalló que "la cifra que pidió ya (Millonarios) la redondeó. Ya es decisión de él", dejando en el mediocampista cucuteño la decisión de volver al fútbol colombiano y vestir la camiseta del cuadro 'embajador', que tiene en sus filas a otro referente de la Selección como lo es Falcao García.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, sueña con el Mundial 2026 Getty Images

Por el momento, ya con la mayoría de ligas internacionales en marcha, y tras no seguir en el León de México, donde era la máxima figura, a James Rodríguez le quedan pocas opciones para encontrar equipo en el exterior, y la MLS, que no ha comenzado, sería la última chance que tendría, siendo vinculado recientemente con el Austin FC, pero fue algo que ya fue negado en territorio norteamericano.



Con eso, la alternativa que aparece en Millonarios, en la Liga BetPlay 2026-I, sería la más viable en el momento pensando en tener minutos y rodaje que es lo que le quiere el técnico Néstor Lorenzo, a cinco meses del inicio del Mundial 2026, en el que la Selección Colombia tendrá una fase de grupos contra Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y Congo.