Arturo Reyes: "Seguimos creyendo que este va a ser un buen semestre para Junior"

Luchado, trabajado y sudado, así fue el juego que planteó este sábado 27 de julio el Junior de Barranquilla en su visita al Atanasio Girardot para enfrentar al Medellín, en compromiso de la tercera jornada. Los dirigidos por Arturo Reyes se llevaron un punto, aunque hay que decir que Carlos Baccaerró un penalti y le anularon un gol por fuera de lugar.

Tras el duelo en tierras antioqueñas, el DT samario al servicio del 'rojiblanco', dejó sus sensaciones en rueda de prensa.

¿Qué dijo Arturo Reyes, tras el 0-0 con Medellín?

En ese orden de ideas, comenzó analizando que "Junior en el primer tiempo ganó la mitad del campo y creo que ahí pudimos juntarnos en el juego, tuvimos ocasiones de gol y no pudimos concretarlas. En el segundo tiempo, ellos (Medellín) cambiaron un poco al sacar un atacante, trataron de equilibrar la mitad del campo. El cambio, Gabriel (Fuentes), sintió una molestia y está apenas comenzando el torneo y creemos que no había que arriesgar. Medellín en el segundo tiempo, con el ímpetu de la gente, intentaron crear peligro y creo que nosotros el partido no lo sufrimos, fue bien manejado en el segundo tiempo por los jugadores".

DIM vs. Junior. COLPRENSA.

En medio de la charla con los medios de comunicación, Reyes tuvo palabras para Yairo Moreno, quien enfrentó a su exequipo, y para Rafael Pérez que volvió a sumar minutos tras su lesión.

"Con respecto al tema de Yairo y 'Rafa', independiente de cómo fuera el resultado, intentar que tuvieran minutos porque seguramente lo vamos a necesitar, vamos a buscar que ellos acumulen los minutos que necesiten para estar al cien por ciento con el equipo y poder tenerlos a disposición siempre. Yairo va ir entrando de a poco y arriesgarlo (esto sobre el por qué no lo puso cuando se lesionó Fuentes) en esa posición sin ritmo de competencia no era lo correcto", sostuvo.

Otras declaraciones de Arturo Reyes

- Un análisis más detallado del juego contra el DIM

"En el partido anterior hizo muchas cosas buenas el equipo y hoy (sábado) en el primer tiempo hicimos un juego como para irnos arriba en el marcador, pero las cosas no salieron, no pudimos meter el gol. Así como lo dije en la primera fecha, que las sensaciones que tenía eran buenas y sigo reafirmado eso que dije en Bucaramanga y que a muchos no le gustó, pero siento que este equipo va a seguir creciendo, tenemos un gran equipo. A medida que vayan pasando los partidos conseguir los resultados que estamos buscando y llegar con minutos y con partidos a ese gran juego que tenemos de Copa Libertadores".

- El regreso de Rafael Pérez

"Con su fuerte carácter y mentalidad ganadora se ha sobrepuesto a una dificultad, afrontar este segundo tiempo como lo hizo es admirable".

- Los aspectos a corregir en próximos partidos

"Tenemos que afinar temas como el de la pelota quieta defensiv, es algo que debemos seguir trabajando y ser mas efectivos a la hora de estar frente al arco, los goles cambian los partidos, te dan más tranquilidad; en ese aspecto tenemos que seguir trabajando".

Hay optimismo por la plantilla que tiene...

"Hay cosas que debemos seguir mejorando, pero confiamos mucho en la nómina que tiene Junior, en el equipo que se ha armado desde el año pasado y seguimos creyendo que éste va a ser un buen semestre para Junior y toda la afición".

Medellín vs. Junior en acción de juego en el estadio Atanasio Girardot, por Liga II-2024. Foto: Colprensa